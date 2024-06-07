Test Drive Unlimited Solar Crown ücretsiz demo sürümü yayınlandı. Araba simülasyonu meraklıları için şölen gibi bir gün yaşanıyor. Kısa süre içerisinde yeni F1 araçları gibi müjdeli haberlerin yanı sıra, şimdi de oyun severler için bir müjde geldi. Test Drive Unlimited Solar Crown ücretsiz demo sürümü Steam’de yayınlandı. Forza Horizon 5, The Crew 2 gibi oyunlara rakip yarış simülasyonu oyunu Test Drive Unlimited Solar Crown deneme sürümü yayınlandı. Peki Test Drive Unlimited Solar Crown nasıl indirilir? Ücretsiz mi? İşte merak ettiğiniz her şey.,

Test Drive Unlimited Solar Crown Demo 1 Haftalığına Ücretsiz Oynanabilir

Eylül ayında tam hali ile piyasaya sürülecek olan Test Drive Unlimited Solar Crown‘un ücretsiz demo sürümü Steam‘de yayımlandı. Bu demo sürüm, sadece bir haftalığına erişilebilir olacak. Geçmişte piyasaya sürdüğü WRC serisi yarış oyunları ile yarış simülasyonu hayranları arasında tanınmış KT Racing, bir süredir yeni bir oyun üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu yeni oyun, 12 Eylül 2024’te piyasaya sürülecek.

Oyuncuların büyük heyecanı sürerken Test Drive Unlimited Solar Crown ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Oyunun ücretsiz demo sürümü, Steam’de bir haftalığına erişime açıldı. Bu sayede dileyen oyuncular, 24,99 dolar değerindeki Test Drive Unlimited Solar Crown‘ı şimdiden deneyimleyebilecekler.

Test Drive Unlimited Solar Crown Oynamaya Değer mi?

Oyun, açık dünya yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Harita ise oldukça alışılmadık bir yer. Oyun, gökdelenleri ve ışıltılı geceleriyle bildiğimiz Hong Kong‘un 1:1 oranla hazırlanmış bir haritasında geçiyor. Bu sayede şehirde birçok farklı yola girebilir, Hong Kong sokaklarını Ferrari, Porsche, Koenigsegg gibi lüks araçlarla gezebilirsiniz.

Oyunun ücretsiz demo sürümünü deneyen ilk kullanıcılar, özellikle çevredeki yapıların pek de iyi tasarlanmamış olmasından şikayetçi. Özellikle binaların görüntüsüne pek özenilmediği yönünde eleştiriler var. Ancak oyunun tam piyasaya çıkış tarihinde bunların düzeltileceği söyleniyor. Bununla beraber ilk gameplay videoları da yayınlanmış durumda. Şu anda en popüler olan videolardan birini yazımızın sonunda bulabilirsiniz. Eğer oyun oynanır mı diye soruyorsanız, bu video size yardımcı olabilir.

KT Racing, bu oyunla birlikte oyunseverlere eşsiz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Test Drive Unlimited Solar Crown, hem görsel hem de oynanış açısından yüksek beklentileri karşılamaya hazırlanıyor. Demo sürümünün Steam’de erişime açılması, oyun hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen oyuncular için büyük bir fırsat sunuyor. Eğer siz de otomobil oyunlarına ilgi duyuyorsanız, oyunun demo sürümünü kaçırmayın.

Test Drive Unlimited Solar Crown Ne Zaman Çıkacak?

Daha önce de söylediğimiz gibi, oyun 12 Eylül 2024’te tam olarak piyasaya sürülecek. Bu aşamada oyundaki birçok pürüzün giderilmesi bekleniyor. Ancak çok fazla değişiklik beklememek gerekiyor.

Test Drive Unlimited Solar Crown Nasıl İndirilir?

Oyunun demo sürümünü indirmek için bu bağlantı üzerinden oyunun Steam sayfasına girmeniz yeterli. Ardından oyunu PC’nize indirebilir ve deneyimleyebilirsiniz. Şimdilik oyun gereksinimlerinin açıklanmadığını görüyoruz. Oyunun boyutu ise 43.98GB olarak belirlenmiş.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Test Drive oyunu Forza Horizon 5, The Crew 2, Asetto Corsa gibi rakiplerini geçebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!