HTC yaklaşmakta olan karma gerçeklik başlığının ilk detaylarını açıkladı. Başlık bağımsız olacak ve bir PC’den harici bilgi işlem gücü gerektirmeyecek. Başlık ayrıca oyun, spor ve üretkenlik için de kullanılabilecek.

HTC CEO’su Shen Ye, The Verge’e verdiği demeçte, kontrol cihazlarının veya kullanıcının ellerinin takibinin, başlığın ön ve yan tarafına yerleştirilmiş dışa bakan kameralarla yapılacağını söyledi.

Kameralar ayrıca çevreyi kaydetmek ve kulaklığın ekranlarında görüntülemek için de kullanılabilir. HTC’ye göre, başlığın geçiş prensibi rakiplerinden daha iyi renk üretimine sahip; örneğin bir dizüstü bilgisayar veya akıllı telefon ekranındaki metni okumak bu modda mümkün olmalı. HTC yaklaşık iki saat pil ömrü vaat ediyor.

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Üreticiye göre, bağımsız başlık seti iki temel ilke göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Bir yandan, oyun oynamanın yanı sıra spor veya profesyonel uygulamalar için de kullanılabilecek hafif bir başlık olacak.

Buna ek olarak Ye, görünüşte Meta’nın Quest kulaklıklarına yanıt olarak, şirketin Facebook ana şirketinden farklı amaçları olduğu için gelecek kulaklığın daha pahalı olacağını belirtiyor. “Sanal gerçeklik başlıklarının şirketler tarafından büyük ölçüde sübvanse edildiği bir döneme girdik çünkü şirketler yalnızca reklamcılara satmak üzere kullanıcıdan mümkün olduğunca fazla kişisel veri toplamaya çalışıyor.” “Kullanıcıların mahremiyetini ihlal etmek istemiyoruz.” diye devam etti.

HTC’nin yeni VR ve AR başlığına henüz bir isim ve çıkış tarihi verilmedi; bu muhtemelen Ocak 2023’teki CES’e kadar gerçekleşmeyecek. Ye, ürünle ilgili daha fazla ayrıntı paylaşacağının sözünü de verdi.