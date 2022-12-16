Samsung cephesi, kendi tasarımı ve kendi üretimi olan yonga setlerini, ilk olarak Galaxy S2’de kullanmıştı. Galaxy S2 ile başlayan Exynos sevdası, belli bir döneme kadar firmanın yararına olmuş ve rakip yonga setlerine kıyasla oldukça gelişmiş özellikler sunan bu yonga setleri, ilk dönemlerde birçok kullanıcı tarafından sevilmişti.

Ancak özellikle Galaxy S7 döneminden başlayarak, rakip yonga setlerinden performans ve ısınma gibi konularda geride kalmaya başlayan Exynos işlemciler, eleştirilerin hedefi olmuştu. Firmanın yalnızca Kuzey Amerika’da Qualcomm üretimi Snapdragon işlemciler sunması ve diğer bölgelerde Exynos işlemciler kullanılması da durumu iyice hararetlendirmişti.

2020 yılında tanıtılan Galaxy S20 serisinde kullanılan Exynos 990 işlemcisi de dahil olmak üzere bazı Exynos işlemcilerde yaşanan ısınma ve performans düşüklüğü gibi sorunların, firmanın Mongoose işlemci mimarisi olduğu iddia edilmiş ve firma 2021 yılında tanıttığı Exynos 2100 ile ARM’ın Cortex mimarilerine dönerek, Exynos’ta yaşanan birçok sorunu bertaraf etmişti.

Ancak birçok kullanıcı, halen Exynos işlemcilerin Qualcomm’a kıyasla daha geri kaldığından şikayet ediyor ve bu işlemciyle donatılan cihazları almaktan kaçınıyor. Son gelen haberlere göre, firma sonunda konu hakkında harekete geçti ve Exynos serisini bitirmeye karar verdi. Yeni özel üretim işlemcisi için tamamen yeni bir takım oluşturan firma, büyük işler başarmaya kararlı görünüyor!

Samsung’un Alt Departmanları Arasında Çalışan Transferi Olabilir!

Oldukça büyük bir firma olan Samsung’un birçok alt departmanı bulunuyor. Exynos işlemcilerin üretiminden ve tasarımından firmanın “System LSI” adı verilen bir alt bölümü sorumluydu. Firmanın akıllı telefonlardan sorumlu alt bölümü olan Mobile eXperience’dan (MX) ayrı çalışan bu bölümden birkaç kişi, The Elec’in haberine göre Mobile eXperience’a transfer edildi ve yeni bir takım kuruldu.

Exynos’u tamamen bitirip yeni bir özel üretim işlemci üzerinde çalışma planları yapan firma, tasarım ve üretim aşamasını MX bölümüne kaydırarak, takımdaki çalışanların yeni işlemcileri akıllı telefonlarla daha uyumlu hale getirmesini amaçlıyor.

The Elec’in paylaştığı bilgilere göre, kurulan bu yeni takıma, firmanın yönetici başkan vekili olan Choi Won-Joon liderlik edecek. Kendisi, 2016 yılında Samsung’a geçmeden önce, firmanın işlemci konusundaki en büyük rakibi olan Qualcomm’da çalışmıştı. Ayrıca Choi Won-Joon’un kablosuz bağlantı çipleri konusunda uzman bir isim olduğunu da söyleyelim.

Firma, bu yeni hamlesiyle beraber akıllı telefonlarının üretilen işlemcilerle daha uyumlu çalışmasını amaçlıyor gibi görünüyor. Bunun oldukça tanıdık bir strateji olduğunu söylemek mümkün. Zira Apple tarafı ve Google tarafı da işlemci tasarımı için özel takımlarla çalışıyor. Bunun Samsung’un yeni işlemcileriyle donatılacak akıllı telefonlarındaki pil ve performansa olacak etkisi ise merak konusu olmuş durumda.

Firmanın Galaxy S23 serisinde hiçbir bölgede Exynos kullanmaması ve bütün bölgelerde satılacak olan cihazların Qualcomm üretimi işlemcilerle gelmesi oldukça olası. Samsung, yeni işlemcilerini 2024 yılında duyurulması beklenen Galaxy S24 serisinde kullanabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung bunu daha önce mi yapmalıydı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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