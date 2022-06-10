Yıllar boyunca bize birçok güzel görünümlü telefon veren akıllı telefon markası HTC‘yi hatırlıyor musunuz? Aynı şirket, bu ay piyasaya büyük bir bükülme ile geri dönüyor. HTC, 28 Haziran‘da piyasaya sürülecek olan yeni ürünü için henüz birkaç hafta uzakta olan davet tanıtımlarını paylaştı.

Ancak davetle ilgili en ilgi çekici kısım, viverse teriminin kullanılmasıdır. Aşağıda görebileceğiniz gibi, HTC, viverse olarak adlandırılabilecek bir akıllı telefon silüetinin ön izlemesini yaptı veya bu, HTC’nin metaverse versiyonu olabilir.

HTC’nin bir süredir hayallerini sanal dünyaya koyması dışında bu telefon hakkında pek bir şey bilmiyoruz ve şimdi Tayvan merkezli şirket, geleceğe bir bakış açısıyla bakan ilk ürünü ile pazara girmeye hazır görünüyor. geniş yol. Şimdiye kadar bildiğimiz kadarıyla, HTC’nin yakında çıkacak telefonu size hem artırılmış gerçeklik (AR) hem de sanal gerçeklik (AR) özellikleri verebilir.

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HTC, bu akıllı telefonla ilerleme kaydedebilecek metaverse platformu üzerinde çalışıyor. Şirketin bu cihazı bu yıl çok daha erken piyasaya sürmesi gerekiyordu, ancak küresel tedarik zinciri sorunları, ürünün gelişimini ve üretimini yavaşlatmış gibi görünüyor.

HTC, Vive ekosistemi sayesinde zaten kurulmuş bir VR ağına sahip ve bu yeni akıllı telefonu başarılı kılmak için mevcut mevcut içeriğinden yararlanacak.

Bu nedenle, akıllı telefon pazarı durgunlaşırken, HTC’nin metaverse cihazını nasıl konumlandırmayı planladığını ve tüketicilerin bu ürünle piyasada HTC’nin havasını gerçekten hissedip hissetmediklerini görmek merak uyandırıcı olacak. Bu telefonun AR ve VR özelliklerine hitap edeceği göz önüne alındığında, muhtemelen üst düzey bir donanım tarafından desteklenecek ve bu da onu birinci sınıf bir ürün haline getirebilecek.

HTC’nin bu akıllı telefonla pazarını bilmesi ve ürünü nasıl fiyatlandıracağının bize şirket ve bu segmente yönelik planları hakkında daha fazla bilgi vermede uzun bir yol kat etmesi çok önemlidir. Neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bizimle paylaşın.