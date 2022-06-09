realme daha önce 8 ailesinin üyesi, 8 Pro ile Türkiye pazarına giriş yaptı. Şimdi ise 8 Serisi üyelerinden realme 8 ile yoluna devam ediyor. realme 8, arka kapak tasarımı, kamerası ve oyunlarda yüksek performans sergileyen MediaTek Helio G95 Oyun İşlemcisi ile 4.999 TL fiyat etiketiyle tüm genç kullanıcılara aradıkları deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

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realme, akıllı telefonlarına bir yenisini daha ekliyor. Göz alıcı parlak arka kapak logo tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken realme 8, stilini telefonuna da yansıtmak isteyen kullanıcıları kendine hayran bırakacak. Siber Gümüş ve Siber Siyah renk seçenekleriyle gelen realme 8, 6 GB RAM 128 GB depolama alanı, oyunlarda yüksek performans vermek için tasarlanmış işlemcisi ve kamerası ile realme 8, bir akıllı telefondan bekleyebileceğin her şeye sahip.

Arka Kapak Tasarımı ile Dikkat Çekiyor

realme 8’de de göz alıcı bir arka kapak tasarımı kullanarak günlük teknoloji ile modayı aynı noktada buluşturuyor. realme’nin kullanıcıları harekete geçirmeyi amaçlayan sloganı ‘Cesaret Et’, arka kapakta yer alan parlak bant üzerinde konumlanarak gençleri yeni deneyimleri keşfetmeye davet ediyor. Işığın farklı açılarda kırılmasıyla her yönden farklı bir renk gösterisi ile kendini her ortamda belli eden realme 8, kullanıcıları yalnızca performansıyla değil görünümüyle de etkilemeye hazırlanıyor. İki farklı renkte satışa sunulan realme 8’in göz alıcı gümüş rengi tasarımının yanında şık bir siyah tasarım seçeneği de bulunuyor. Ayrıca 177 g ağırlığı ve 8mm’den az kalınlığı ile realme 8, hem şık hem de kullanımı kolay tasarımı ile dikkat çekiyor.

Farklı Kamera Modları Bulunuyor

Artık sosyal medyan senin hayal gücünle şekillenecek. realme 8’in kamerası ve birbirinden farklı fotoğraflar çekmene yardımcı olacak kamera modları ile benzersiz görüntüler yakalayabileceksiniz. 64MP dörtlü ana kamera sistemi ve 16MP ekran için ön kamerası sayesinde realme 8, canlı ve net görüntüler çekmeni sağlıyor. 119° ultra geniş açılı lens ile manzara fotoğrafları çekerken makro lens ile ise 4 cm mesafeden mikro dünyanın ilgi çekici detaylarını keşfetmek mümkün. Siyah Beyaz Portre Lensi ise yeni renk filtresi sistemi ile retro bir dokunuşa sahip portreler çekmene yardımcı oluyor. Tilt-shift Modu, Yeni Yıldızlı Hava Modu ve Trend Portre Modları ise realme 8’inle çok beğenilecek benzersiz fotoğraflar çekmeni sağlıyor.

realme 8 ile Oyun Deneyimi

realme 8, gücünü MediaTek Helio G95 işlemciden ve 6 GB RAM’den alıyor. 12nm işleme ile üretilmiş bu işlemci, iki adet 2.05Ghz Cortex-A76 ve altı adet 2Ghz Cortex-A55 çekirdek ile donatılmış ve bu sayede hem verimli hem güçlü bir performans sergiliyor. Grafik bağdaştırıcısı olarak da 900MHz Mali-G76 GPU kullanan realme 8, oyun severlere akıllı telefonlarında sorunsuz ve akıcı bir oyun deneyimi sunuyor. Ayrıca Bakır Sıvı Soğutma Sistemi telefonu verimli bir şekilde soğutarak oyun keyfin ne kadar uzun sürerse sürsün performans kaybı yaşamadan devam etmesinii sağlıyor. 30W Dart Hızlı Şarj destekli 5000 mAh büyüklüğündeki pil kesintisiz 10 saat oyun oynamaya, 98 saat çevrimiçi müzik dinlemene ve 23 saat boyunca internetten video izlemeye olanak sağlıyor.

Oyun severlerin ve telefonlarında sık sık bir şeyler izleyenlerin realme 8’de dikkatlerini çekecek bir diğer detay ise 6,4” Super AMOLED ekran. %90.8 ekran-gövde oranıyla sınırsız bir deneyim sunan realme 8, 180Hz dokunma örnekleme hızı sayesinde özellikle oyun oynarken hızlı tepkiler vererek rakiplerinin önüne geçmene yardımcı oluyor. 2400×1080 FHD+ çözünürlüğe ve 1000 nits maksimum parlaklığa sahip ekran, en güneşli havalarda dahi kusursuz netlikte, canlı bir görüntü sunuyor.