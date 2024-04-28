Güncelleme desteği biten Xiaomi telefonlar listesi, Xiaomi telefon kullanıcılarının güncel olarak takip ettiği gelişmeler arasında yer alıyor. Güncelleme almayacak Xiaomi telefonlar listesine Türkiye’de dehşet satış rakamlarına ulaşan ve bir zamanlar HWP bünyesinde POCO Reis olarak bildiğimiz Eray Okan’ın da çokça önerdiği POCO X3 Pro gibi modeller var.

Xiaomi, POCO X3 Pro, Mi 11 Lite, Redmi Note 10 Pro ve MIX Fold İçin Güncelleme Desteğini Sonlandırdı

Xiaomi, sürekli olarak yeni akıllı telefonlar piyasaya sürüyor ve bu modeller için güncelleme desteğini iyleştiriyor. Ancak bu süreçte eski modeller için güncelleme desteğinin sonlandığını görüyoruz. Şirketin resmi web sitesinde yer alan EOS List yani End Of Suppport/ Desteği Sonlanan Cihazlar adlı sayfada, güncelleme desteği sona eren modelleri düzenli olarak güncelliyor.

Son güncellemeyle birlikte bir zamanlar adı dillerden düşmeyen POCO X3 Pro, Xiaomi Mi 11 Lite, Redmi Note 10 Pro ve MIX Fold modelleri de listeye eklendi. MIX Fold Türkiye’ye gelmeyen bir cihazdı, ancak kalan tüm modeller Türkiye’de ciddi satış rakamlarına ulaşan telefonlar olmuştu. Bu modellerin birçoğu halen aktif olarak kullanımda.

Xiaomi’nin güncelleme desteğini sonlandırdığı POCO X3 Pro, Mi 11 Lite, MIX Fold ve Redmi Note 10 Pro modelleri artık yeni Android işletim sistemi güncellemeleri veya güvenlik yamaları almayacaklar. Bu karar, kullanıcıların bu cihazlarda gelecekteki güvenlik ve performans konularında bazı endişeler yaşayabilecekleri anlamına geliyor.

Özellikle Redmi Note 10 Pro, POCO X3 Pro ve Xiaomi 11 Lite modelleri, en son Android 13 tabanlı MIUI 14 güncellemesini almışlardı. MIX Fold ise şu anda Android 13 tabanlı HyperOS üzerinde çalışıyor ancak yeni bir güncelleme almayacak.

Bu durum, bu cihazların teknolojik açıdan zamanla eskimeye başlayabileceği ve güncellemelerin olmaması nedeniyle güvenlik açıklarına karşı savunmasız hale gelebilecekleri anlamına geliyor. Sadece bu cihazlar için değil, güncelleme desteği biten Xiaomi telefonlar listesindeki tüm modeller için bu geçerli.

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Xiaomi’nin güncelleme desteğini sonlandırdığı bu modeller, kullanıcıların yeni bir cihaza geçiş yapma veya güncelleme desteği olan daha yeni bir modeli tercih etme ihtiyacını doğurabilir. Güncelleme desteği biten Xiaomi telefonlar listesi güncellendikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Aşağıda mevcut güncelleme desteği biten Xiaomi telefonlar listesini inceleyebilirsiniz.

Güncelleme Desteği Biten Xiaomi Telefonlar

Güncelleme desteği biten Xiaomi telefon modelleri şu şekilde:

Mi 1

Mi 2

Mi 2A

Mi 3

Mi 4

Mi 4S

Mi 4C

Mi 5

Mi 5S

Mi 5S Plus

Mi 5C

Mi 5X

Mi 6

Mi 6X

Mi 8

Mi 8 Lite

Mi 8 SE

Mi 8 UD

Mi 8 Pro

Mi 8 Explorer Edition

Mi 9

Mi 9 Lite

Mi 9 Pro 5G

Mi 9T Pro

Mi 9 SE

Mi CC 9

Mi CC 9e

Mi CC 9 Pro

Mi Note

Mi Note 2

Mi Note 3

Mi Note Pro

MIX

MIX 2

Mi MAX

Mi MAX 2

Mi MAX 3

Mi A1

Mi A2

Mi A2 Lite

Mi A3 (Android One)

Mi Pad

Mi Pad 2

Mi Pad 3

Mi Pad 4

Mi Pad 4 Plus

MIX 2S

Mi MIX 2S

MIX 3

Mi MIX 3

Mi PLAY

Mi Note 10

Mi 10 Lite zoom (CN)

Mi Note 10 Lite

Mi 10 Pro (GLOBAL)

Mi 10 Pro (EEA)

Mi 10 (TR)

Mi 10 (ID)

Mi 10 (EEA)

Mi 10 (IN)

Mi 10 (RU)

Mi 10 (GLOBAL)

Mi 10 (CN)

Mi 10 Ultra (CN)

Mi 10T Pro (GLOBAL)

Mi 10T (GLOBAL)

Mi 10T Pro (EEA)

Mi 10T (EEA)

Mi 10T Pro (IN)

Mi 10T (IN)

Mi 10T Pro (LM)

Mi 10T Pro (MX)

Mi 10T (MX)

Mi 10T Pro (RU)

Mi 10T (RU)

Mi 10 lite 5G (TW)

Güncelleme Desteği Biten Redmi Telefonlar

Güncelleme desteği biten Redmi telefon modelleri şu şekilde:

Redmi 1

Redmi 1S

Redmi 2

Redmi 2A

Redmi 3

Redmi 3S

Redmi 3X

Redmi 4

Redmi 4X

Redmi 4A

Redmi 5

Redmi 5 Plus

Redmi 5A

Redmi Note 1

Redmi Note 1S

Redmi Note 2

Redmi Note 2 Pro

Redmi Note 3

Redmi Note 4

Redmi Note 4X

Redmi Note 5

Redmi Note 5A

Redmi Note 5 Pro

Redmi Pro

Redmi 6

Redmi 6 Pro

Redmi 6A

Redmi Note 6 Pro

Redmi S2

Redmi Y2

Redmi Go

Redmi Note 7

Redmi Note 7S

Redmi Note 7 Pro

Redmi K20

Redmi 7

Redmi Y3

Redmi K20 Pro

Redmi 7A

Redmi 8

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8T

Redmi 8A

Redmi 8A Dual

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30 5G Speed

Redmi 10X (CN)

Redmi 10X Pro (CN)

Redmi Note 9 (EEA)

Redmi Note 9 (ID)

Redmi Note 9 (GLOBAL)

Redmi 9 (CN)

Redmi 10X 4G (CN)

Redmi 9A (GLOBAL)

Redmi K30i 5G (CN)

Redmi Note 9 (RU)

Redmi 9 (EEA)

Redmi 9A (EEA)

Redmi 9A (RU)

Redmi 9A (ID)

Redmi 9A (IN)

Redmi Note 9 (TR)

Redmi 9A (CN)

Redmi 9 (ID)

Redmi 9C (GLOBAL)

Redmi 9C NFC (RU)

Redmi K30 Ultra (CN)

Redmi Note 9 (GLOBAL)

Redmi 9C (EEA)

Redmi 9 (GLOBAL)

Redmi 9 (IN)

Redmi 9 (RU)

Redmi 9C (ID)

Redmi 9C NFC (EEA)

Redmi 9A (TR)

Redmi 9 Prime (IN)

Redmi 9C NFC (GLOBAL)

Redmi 9C (TR)

Redmi Note 9 Pro (ZA)

Redmi 9 (ZA)

Redmi 9C (MX)

Redmi Note 9 (TW)

Redmi Note 9 (CN)

Redmi Note 8

Redmi Note 9 Pro (TW)

Redmi Note 9T (RU)

Redmi Note 9T (TR)

Redmi Note 9T (EEA)

Redmi 9T (ID)

Redmi 9T (TR)

Redmi 9T (GLOBAL)

Redmi 9T (TW)

Redmi Note 9T (TW)

Redmi Note 9T (GLOBAL)

Redmi 9T (EEA)

Redmi 9T (RU)

Güncelleme Desteği Biten POCO Telefonlar

Güncelleme desteği biten POCO telefon modelleri şu şekilde:

POCO F1

POCO F2 Pro (GLOBAL)

POCO X2

POCO M2 Pro (IN)

POCO X3 (IN)

POCO X3 NFC (RU)

POCO X3 NFC (ID)

POCO X3 NFC (TR)

POCO M3 (TW)

POCO M3 (RU)

POCO M3 (TR)

POCO M3 (ID)

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Xiaomi güncelleme desteği biten telefonlar listesinden bir cihaz kullanıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!