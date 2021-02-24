HP, HyperX markasını satın aldığını açıkladı!

Özellikle oyun tutkunlarının yakından tanıdığı çevre birimleri markası HyperX, bugün flaş bir gelişmeyle gündeme geldi. Kingston’ın sahibi olduğu ve pek çok alanda ürünler geliştiren markanın HP tarafından satın alındığı açıklandı!

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Kingston, oyunculara yönelik HyperX markasını HP’ye satıyor!

HP tarafından yapılan açıklamada, HyperX’in oyun çevre biriminin satışı için Kingston ile anlaşma sağlandığı ifade ediliyor. 425 milyon dolar tutarındaki anlaşma kapsamında markanın kulaklık, klavye, mouse ve oyuncu aksesuarları HP’nin olacak. Dolayısıyla HyperX markasını taşıyan DRAM bellek ve SSD serileri bu anlaşmaya dahil değil. Düzenleyici kurumların onay vermesinin ardından satış işleminin yılın ikinci çeyreğinde tamamlanacağı belirtiliyor.

HP CEO’su Enrique Lores, HyperX’in bünyelerine katılmasının yeni bir başlangıç anlamına geldiğini söyledi. Bu anlaşmanın tüketici grubundaki etkinliklerini arttıracağını belirten Lores, HyperX’in oyuncu alanındaki deneyiminden faydalanacaklarını sözlerine ekledi. Kingston’ın kurucularından John Tu ise anlaşmanın HyperX için daha parlak bir gelecek oluşturacağını ifade etti.

Bilindiği üzere HP’nin bünyesinde oyunculara yönelik OMEN serisi de yer alıyor. Dolayısıyla OMEN ve HyperX arasında yakın zamanda bir iş birliği görebiliriz. Bununla beraber oyuncu donanımı alanında ASUS, Steelseries, Logitech, Corsair ve Razer gibi markaların yer aldığı büyük bir rekabet mevcut. Son olarak HyperX’in geçtiğimiz ay pek çok yeni oyuncu ekipmanı duyurduğunu da belirtelim.

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