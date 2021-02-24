Bakan Karaismailoğlu, genişbant internet abone sayımızı açıkladı

Bakan Adil Karaismailoğlu, ülkemizdeki genişbant internet abone sayısını açıkladı. Ayrıca Bakan Türkiye’nin fiber uzunluğunun, dünyanın çevresini yaklaşık 10 kez dolaşacak noktaya geldiğini vurguladı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu; Türkiye’de genişbant internet abone sayısının 2020 yılı sonunda yaklaşık 82,4 milyona ulaştığını, toplam mobil abone sayısının ise 82,1 milyonun üstüne çıktığını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı; 1 Nisan 2016’da mobil cihazlarda internet hızını 10 kat artıran 4,5G teknolojisine geçildiğine işaret etti. Bakan Karaismailoğlu; bugün 75,9 milyon 4,5G abonesi bulunduğunu, bunun toplam mobil abone sayısının yüzde 92’den fazlasını oluşturduğunu kaydetti.

1993’ten bugüne genişbant internet kullanımının hızla arttığına dikkati çeken Bakan Karaismailoğlu;

“2008’de 6 milyon olan genişbant internet abone sayımız, 2020 yılı sonunda yaklaşık 82,4 milyona ulaştı. Toplam mobil abone sayımız ise 65 milyon seviyelerinden 82,1 milyonun üzerine çıktı. 4,5G hizmetlerinin sağlıklı verilebilmesi için gerekli fiber yatırımlar yapılmaya devam ediliyor. Ayrıca işletmecilerin toplam fiber uzunluğu 425 bin kilometreye ulaştı. Böylece Türkiye’nin fiber uzunluğu, 40 bin 75 kilometre olan dünyanın çevresini yaklaşık 10 kez dolaşacak noktaya geldi” dedi.

Kullanılan cihaz ve altyapının durumuna göre değişmekle birlikte 4,5G’de elde edilen veri indirme hızları hizmetinin ilk sunulduğu günlerde 100 Mbps civarındayken halihazırda 400 Mpbs sınırını zorladığını belirten Bakan Karaismailoğlu;

“Sürücüsüz araçlar gibi teknolojiler 5G ile hız kazanacaktır. Bu nedenle 5G konusu, hükümet programında özellikli ve ayrıcalıklı olarak yer almaktadır. Bu konuda uluslararası arenada söz sahibi olabilmek için çalışmalar sürdürülmektedir” dedi

Son olarak dünyada 5G şebekesinin hayata geçtiği ülkelerdeki uygulamalara bakınca hizmetin ilk etapta 500 Mpbs ile 1000 Mpbs arasında hız sunacağının altını çizen Bakan Karaismailoğlu; bunun zaman ilerledikçe 2000 Mpbs seviyesine erişeceğinin tahmin edildiğini bildirdi.