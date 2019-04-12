Horten Aircraft HX-2: Uçan kanat

Hepimiz bir uçağın kanatsız uçamayacağını biliyoruz ama kanatlar vücutsuz uçabiliyor mu? Bu sorunun cevabını Horten HX-2 bizlere veriyor.

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Küçük gövde, uzun kanat

Çok küçük bir gövdeye sahip Horten HX-2, “uçak kanat” kod adı ile Almanya’da düzenlenen bir etkinlikte dünya çapında ilk buluşmasını yapmış oldu. Üç yıldır geliştirme aşamasında olan uçak, şu sıralar uçuş testlerinden geçiyor. 10 metrelik kanat açıklığı ile dikkatleri üzerine toplayan uçak, oldukça küçük bir gövdeye sahip. Bu gövdede iki koltuk yer alırken, gövdenin uzunluğu sadece iki metre.

LIFT Air grubunun bir parçası olan Horten Aircraft‘ın Genel Müdürü Bernhard Mattlener, “Düşük aerodinamik direncinden dolayı uçan kanat, benzer gövdeye sahip bir uçaktan daha hızlı uçabiliyor.” İki adet 120 litre yakıt deposuna sahip Rotax 912 motorla çalışan uçan kanat, karbon, cam ve elyaf malzemelerden üretiliyor.

Arka tarafında bulunan pervane ile itici bir güç ile çalışan Horten HX-2, yakın zamanda geliştirilecek bu tarz uçaklara öncülük edecek gibi görünüyor.