Skype, mobil ekran paylaşımına izin verecek

Microsoft, Skype kullanıcılarının aramalarda mobil ekranlarını paylaşmalarına izin veren güncelleme üzerinde çalışıyor.

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Microsoft yeni özelliği yakın zamanda açacak

Dünya devi yazılım üretici Microsoft’un, görüntülü görüşme uygulaması Skype ile artık arkadaşınız, aileniz ya da işiniz ile ilgili konularda mobil cihazınızın ekranını paylaşabileceksiniz. Hem Android hem de iOS uygulamasına gelecek olan bu güncelleme için Microsoft, PowerPoint sunumu yapmak, arkadaşlarınızla alışveriş yapmak gibi görevlerde kullanılabilir yorumunu yapıyor.

Mobil ekran paylaşım özelliğine erişmek için bir Skype Insider (beta test üyesi) olmanız gerekir ve buradan beta erişimine kaydolabilirsiniz. Bu şekilde mobil ekranınızı paylaşarak videolu sohbet özelliğine önceden erişebilir olacaksınız. Ayrıca yakın zamanda bu özelliğin tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.