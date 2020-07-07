Horizon Zero Dawn’ın ön sipariş fiyatına astronomik zam!

Geçtiğimiz günlerde Playstation 4‘ün çok sevilen oyunu Horizon Zero Dawn‘ın PC için çıkış tarihi ve ön sipariş fiyatı belli olmuştu. 77 lira gibi çok makul bir fiyat etiketiyle satışa sunulan oyun uygun fiyatıyla da oldukça ilgi gördü. Ancak kısa süre içinde oyunun fiyatı 275 liraya yükseltildi ve bu karar da büyük tepki topladı.

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Playstation 4‘ün en çok oynanan, en çok sevilen oyunlarından Horizon Zero Dawn‘ın PC‘ye gelişi heyecanla bekleniyordu. Oyunun çıkış tarihi 7 Ağustos olarak açıklanmış ve 77 TL‘lik fiyat etiketi de oyunu çok cazip hale getirmişti. Ancak oyun çok kısa sürede %250 oranında bir zam aldı ve fiyatı 275 TL‘ye yükseldi. Oyun sadece ülkemizde zamlanmadı, oyunun İngiltere fiyatı da 32.99 pounddan, 39.99 pounda yükseltildi. Ancak oradaki zam %21 civarında oldu, bizdeyse son zamanlarda gördüğümüz en astronomik zam oranı söz konusu. Oyuncuların tepkisi sonrası oyunun fiyatında düzenlemeye gidip gidilmeyeceği ise merakla bekleniyor…