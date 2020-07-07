Oyun
Horizon Zero Dawn’ın ön sipariş fiyatına astronomik zam!
Geçtiğimiz günlerde Playstation 4‘ün çok sevilen oyunu Horizon Zero Dawn‘ın PC için çıkış tarihi ve ön sipariş fiyatı belli olmuştu. 77 lira gibi çok makul bir fiyat etiketiyle satışa sunulan oyun uygun fiyatıyla da oldukça ilgi gördü. Ancak kısa süre içinde oyunun fiyatı 275 liraya yükseltildi ve bu karar da büyük tepki topladı.
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Playstation 4‘ün en çok oynanan, en çok sevilen oyunlarından Horizon Zero Dawn‘ın PC‘ye gelişi heyecanla bekleniyordu. Oyunun çıkış tarihi 7 Ağustos olarak açıklanmış ve 77 TL‘lik fiyat etiketi de oyunu çok cazip hale getirmişti. Ancak oyun çok kısa sürede %250 oranında bir zam aldı ve fiyatı 275 TL‘ye yükseldi. Oyun sadece ülkemizde zamlanmadı, oyunun İngiltere fiyatı da 32.99 pounddan, 39.99 pounda yükseltildi. Ancak oradaki zam %21 civarında oldu, bizdeyse son zamanlarda gördüğümüz en astronomik zam oranı söz konusu. Oyuncuların tepkisi sonrası oyunun fiyatında düzenlemeye gidip gidilmeyeceği ise merakla bekleniyor…
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Fırsat: Watch Dogs 2, Ubisoft etkinliğinde 1 saatliğine ücretsiz dağıtılacak!
2016 yılında, Ubisoft tarafından piyasaya sürülen Watch Dogs 2, Ubisoft Forward etkinliğini başlangıcında bir saatliğine ücretsiz olarak dağıtılacak. Henüz dağıtım konusunda detayları belirtmeyen firma, anlaşıldığı kadarıyla yayın platformlarına Ubisoft hesabımızı bağladığımızda çok kısa süreliğine kalıcı olarak Watch Dogs 2’yi ücretsiz şekilde sağlayacak.
Dağıtım 12 Temmuz Pazar günü 22:00’da gerçekleşecek. Etkinlik bünyesinde serinin yeni oyunu Watch Dogs: Legion’da dahil olmak üzere birçok yeni yapımı görebileceğiz. Geçtiğimiz saatlerde 30 dakikalık oynanış videosu ortaya çıkan Assassin’s Creed Valhalla’da bu etkinlik kapsamında yeni detaylarla karşımızda olacak. Valhalla’nın ortaya çıkan oynanış videosuna büyük tepki gösteren oyuncular, yapımın bir DLC edasıyla çıkacağını söylüyor. Yani son oyun Odyssey sonrası yapıma pek bir detay eklenmemiş gibi görünüyor.
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Ubisoft son zamanlarda birçok oyunu ücretsiz olarak sağlıyor. Assassin’s Creed 2 gibi serinin en çok beğenilen oyunlarını geçtiğimiz günlerde ücretsiz olarak elde edebilmiştik. Firmanın oyuncular bünyesinde kötü bir şöhreti olduğunu ve bu şöhreti iyileştirmeye çalıştığını söylemek bu aşamada yanlış olmaz. Alarmlarınızı 12 Temmuz 22:00’a kurarak, Ubisoft Forward etkinliğine katılmanız dahilinde, Watch Dogs 2 PC sürümünü kalıcı bir şekilde sadece bir saatlik süre zarfında elde etmeyi unutmayın.
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Xbox Series X konsoluna ait oyun etkinliği tarihi duyuruldu!
Bugün Microsoft Twitter hesabı üzerinde yapılan bir paylaşım, Xbox Series X konsoluna ait yeni oyunları göreceğimiz etkinliğin, 23 Temmuz’da gerçekleşeceğini doğruladı. Firmanın etkinlik konusunda hiçbir detay vermemesine rağmen, geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan söylentilere göre ağır topları bu etkinlikte görebileceğiz.
Derinlemesine düşünüldüğünde, Halo Infinite ve Senua’s Saga: HellBlade 2 gibi yapımlara ait daha fazla detayı öğrenebilmemiz mümkün. Bünyesinde 15 adet farklı stüdyo bulunduran Xbox Game Studios’un, geçtiğimiz haftalarda gösterilen PlayStation 5 oyunlarına kıyasla nasıl bir etkinlik yayınlayacağı merak ediliyor. Sosyal medyada PlayStation 5’in tasarımını öven ve Xbox Series X’i beğenmediğini dile getiren birçok kullanıcı görmek mümkün. Ayrıca geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan uygun fiyatlı Series X varyantı bir konsol haberini de düşündüğümüzde, firma itibarı için ciddi bir şeyler sergileyebilir.
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🎮 Xbox Games Showcase
📅 July 23rd
⏰ 9am PT@SummerGameFest Pre-Show at 8am PT with @GeoffKeighley on @YouTubeGaming#XboxGamesShowcase pic.twitter.com/zGr5AnFwic
— Xbox (@Xbox) July 6, 2020
Microsoft’un Xbox Oyunları etkinliği, 23 Temmuz Perşembe günü Türkiye saatiyle 19:00’da Twitch, YouTube, Facebook ve Twitter’da yayınlanacak. Ek olarak Xbox Series X’in 2020 noel döneminde piyasaya sürülmesi bekleniyor.
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Assassin’s Creed Valhalla’nın 30 dakikalık detaylı oynanış videosu sızdı
Önümüzdeki hafta yapılması beklenen, çeşitli Ubisoft yapımlarını sergileyecek olan Ubisoft Forward etkinliğinin öncesinde, Assassin’s Creed Valhalla’dan birçok detayın ortaya çıktığı oynanış videosu sızdırıldı. Video 30 dakika boyunca yapım içerisinde, dövüş mekaniklerinden, loot sistemine kadar birçok detayı içeriyor.
Ubisoft, videonun ortaya çıkmasının ardından, görüntülerin internet üzerinden tamamen kaldırılması için her şeyi yapıyor. Ancak bu denli büyük çaplı bir oyunun sızdırılan görüntüleri kolay kolay silinecek gibi görünmüyor. Video Eivor’un bir köyden atına atlamasıyla başlıyor ve kasabadan çıkarken kurtlar tarafından saldırıya uğramasıyla devam ediyor. Karakterimiz Eivor bu yolda Finnr adında bir adamla bir araya geliyor ve Burgh Kalesi’ne planladıkları bir saldırıyı bu karakter ile tartışıyor. İlerleyen aşamalarda da Burgh Kale’sine yapılan saldırıyı görüyoruz.
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Not: Ubisoft’un sızıntı videolarını sürekli kaldırmasına karşın Facebook video alternatifine ulaşmak için buraya tıklayın (daha yüksek kalite)
Ek olarak videoda, Work In Progress (çalışma aşamasında) ibaresiyle birlikte, karakterin hareketlerine baktığımızda bazı tutarsızlıklar görebiliyoruz. Mevcut videonun ne zaman elde edildiği belirsizken 2020 yılı sonunda piyasaya sürülmesi beklenen Assassin’s Creed Valhalla’nın bu tarz sorunları barındırmayacağını biliyoruz. Son olarak yapım aralık 2020’de, PC, PS4, PS5, Stadia, Xbox One ve Xbox Series X platformları için yayınlanacak.