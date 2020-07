Horizon Zero Dawn PC’nin muhteşem fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu!

Horizon Zero Dawn Complete Edition’ın PC versiyonu, yayıncı Sony ve geliştirici Guerrilla Games tarafından 7 Ağustos tarihinde, 77 TL fiyatıyla Steam ve Epic Games Store üzerinde piyasaya sürülecek.

Yayınlanan yeni fragman, ultra geniş ekran desteği, sınırsız kare hızları, dinamik yeşillik efektleri, grafik özelleştirme, geliştirilmiş yansımalar, denetleyici seçenekleri ve benchmark aracı dahil olmak üzere PC versiyonunun yeni özelliklerini ortaya koyuyor. 2017 başlarında Playstation 4 özel oyunu olarak çıkış yapan yapım, 2017 sonlarında tam sürüme erişmişti. Görülen o ki Sony, ilerleyen günlerde birçok PS4 özel yapımın, PC platformuna gelmesini sağlayacak. Beyond: Two Souls, Detroit: Become Human gibi yapımlarla başlanan PS4 özel oyunlarının, PC varyantlarını pazarlama stratejisi özellikle ülkemizde birçok insanın yüzünü güldürüyor.

Steam üzerinde 77 TL ve Epic Store üzerinde 79 TL’lik ön sipariş fiyatına sahip olan oyunun, PlayStation özel oyunlarının fiyatları düşünüldüğünde bu denli uygun fiyatla çıkış yapacak olması da yine kullanıcıların yüzünü gülümsetti. 7 Ağustos tarihinde çıkış yapması beklenen yapımın, PC versiyonunda çıkardığı işi beraber görebileceğiz.

PC platformu sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-2500K 3.3GHz / AMD FX 6300 3.5GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) / AMD Radeon R9 290 (4GB)

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i7-4770K 3.5GHz / Ryzen 5 1500X 3.5GHz

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) / AMD Radeon RX 580 (8GB)

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan