Haber
Horizon Zero Dawn PC’nin muhteşem fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu!
Horizon Zero Dawn Complete Edition’ın PC versiyonu, yayıncı Sony ve geliştirici Guerrilla Games tarafından 7 Ağustos tarihinde, 77 TL fiyatıyla Steam ve Epic Games Store üzerinde piyasaya sürülecek.
Yayınlanan yeni fragman, ultra geniş ekran desteği, sınırsız kare hızları, dinamik yeşillik efektleri, grafik özelleştirme, geliştirilmiş yansımalar, denetleyici seçenekleri ve benchmark aracı dahil olmak üzere PC versiyonunun yeni özelliklerini ortaya koyuyor. 2017 başlarında Playstation 4 özel oyunu olarak çıkış yapan yapım, 2017 sonlarında tam sürüme erişmişti. Görülen o ki Sony, ilerleyen günlerde birçok PS4 özel yapımın, PC platformuna gelmesini sağlayacak. Beyond: Two Souls, Detroit: Become Human gibi yapımlarla başlanan PS4 özel oyunlarının, PC varyantlarını pazarlama stratejisi özellikle ülkemizde birçok insanın yüzünü güldürüyor.
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Steam üzerinde 77 TL ve Epic Store üzerinde 79 TL’lik ön sipariş fiyatına sahip olan oyunun, PlayStation özel oyunlarının fiyatları düşünüldüğünde bu denli uygun fiyatla çıkış yapacak olması da yine kullanıcıların yüzünü gülümsetti. 7 Ağustos tarihinde çıkış yapması beklenen yapımın, PC versiyonunda çıkardığı işi beraber görebileceğiz.
PC platformu sistem gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
İşlemci: Intel Core i5-2500K 3.3GHz / AMD FX 6300 3.5GHz
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 780 (3 GB) / AMD Radeon R9 290 (4GB)
DirectX: Sürüm 12
Depolama: 100 GB kullanılabilir alan
İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
İşlemci: Intel Core i7-4770K 3.5GHz / Ryzen 5 1500X 3.5GHz
Bellek: 16 GB RAM
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB) / AMD Radeon RX 580 (8GB)
DirectX: Sürüm 12
Depolama: 100 GB kullanılabilir alan
Akıllı TV
Xiaomi Mi TV Stick özellikleri ortaya çıktı!
Xiaomi markasına yıllardır Android TV tarafında başarı getiren Mi Box ve Mi Box S modellerine Xiaomi Mi TV Stick ekleniyor. Gelin cihazın ayrıntılarına haberimizde yakından bakalım.
Google Play Console üzerinde aldığı seritifika ile ortaya çıkan Xiaomi Mi TV Stick hakkında pek çok donanım özelliği açığa çıktı. Cihaz, 4 adet 1.2 GHz ARM Cortex-A53 çekirdeğini ve 750 MHz hızında çalışan Mali 450 grafik kartını barındıran Amlogic AMLS805Y işlemcisinden güç alıyor. 1 GB RAM kapasitesine sahip olan model, kutusundan Android 9 Pie ile çıkacak. Mi TV Stick, aldığı sertifikalar ile, yüksek çözünürlüklü Netflix ve Amazon Prime desteğine de sahip olacak. 1920 x 1080 piksel çözünürlük desteği sunan Mi TV Stick, taşınabilir yapısı ile oldukça kullanışlılık vaadediyor. Oyun oynatma konusunda pek de vaatkar olmayan modelin neler sunacağını önümüzdeki günlerde görüyor olacağız.
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Bugüne kadar birkaç kez daha sızdırılmış olan Mi TV Stick, Gearbest ve AliExpress gibi e-ticaret platformlarından ön siparişe açık durumda. Ürünün global satış fiyatı ve tarihi henüz belli olmasada AliExpress ve Gearbest platformlarının Rusya tarafında 65-70$ aralığında bir ön sipariş fiyatı bulunuyor. Bu uygun fiyatını Google Sabrina gibi rakiplerine nazaran daha yavaş bir işlemci ve düşük RAM kapasitesi sunmasına borçlu olan Xiaomi’nin Android TV cihazı, ülkemizinde aralarında olduğu Google ürünlerinin resmi olarak satılmadığı ülkelerde oldukça ilgi göreceğe benziyor.
Akıllı Telefonlar
Redmi K30 Ultra, Dimensity 1000 ve periskop ön kamera ile geliyor!
XDA Developers üyesi olan kacskrz, MIUI 12 arayüzünün kod satırları arasında cezanne kodlu yeni bir Redmi cihazına ait kanıtlar buldu. Redmi K30 Ultra olduğu tahmin edilen modelin pek çok özelliği ortaya çıktı.
Kodlar arasında ayrıntılı incelemeler yapan kullanıcıya göre, K30 Ultra modelinin arka yüzünde ana kamera olarak 64 MP çözünürlüklü Sony IMX686 sensörün de bulunduğu dörtlü kamera kurulumu bulunacak. Cihazın ön yüzünde ise pop-up türünde bir kamera yer alacak. Kacskrz adlı kullanıcı kodlar arasında K30 Ultra modelinin işlem gücünü bir MediaTek işlemciden alacağı bilgisine de ulaştı. 64 MP çözünürlüklü sensörden gelecek görüntüleri işleyebilecek bir yongaya sahip olması gereken model, Dimensity 1000 işlemcisinden güç alacağa benziyor. Bu işlemci aynı zamanda 5G desteğinede sahip.
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Cihaz ile ilgili daha önce gerçekleşen sızıntılar da 64 MP’lik sensörü, pop-up ön kamera ve Dimensity 1000 yonga setini destekler nitelikteydi. Bunlara ek olarak Redmi K30 Ultra’nın 144 MHz yenileme hızına sahip bir ekran ile geleceği de iddia edilmişti. Pil tarafında cihazın, 4.500 mAh kapasiteli ve 33 W gücünde hızlı şarj destekli bir bataryadan güç alması da beklentiler arasında.
Haberimize konu olan Redmi K30 Ultra modeline ait özelliklerin sızıntılara dayandığını ve değişkenlik gösterebileceğini belirtelim.
Aksesuar
Xiaomi 120W şarj cihazı için sertifika aldı!
Xiaomi, geliştirdiği uzun zamandır bilinen 120W gücündeki şarj aleti için sertifika aldı. Bu gelişme cihazın geliştirme aşamalarının tamamlandığı ve cihazın yakın olduğu anlamına geliyor.
Çinli 3C ajansından onay alan MDY-12-ED model koduna sahip şarj cihazı, 20V/60A çıkış değerleri ile 120W güç sunuyor. Söz konusu şarj aletinden güç alacak ilk cihazın ne olduğu hala gizemini koruyor. Tüm amiral gemisi modellerini tanıtmış durumda olan Xiaomi, gelecekte ki Mi Mix modeline bu özelliği ekleyebilir. Tabii ki yeni şarj cihazı yalnızca dizüstü bilgisayar modelleri için geliştirilmiş de olabilir.
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Henüz hakkında pek bir detay bulunmayan yeni şarj aleti ilgili bilinmeyenler ilerleyen günlerde netlik kazanacaktır.