MWC Şangay 2024 etkinliğinde HONOR, kullanıcı yetkilendirmesi ve güvenliğine odaklanan iki önemli cihaz içi yapay zeka yeniliğini duyurdu. HONOR’un “İnsan-Yapay Zeka Sinerjisi: Akıllı Cihazlar İnsanları Daha İyi Güçlendirecek” başlıklı açılış konuşmasında, insan merkezli yapay zeka ve yapay zeka destekli donanımın gizliliği korurken nasıl kişiselleştirilmiş hizmetler sunabileceğine dair önemli açıklamalarda bulunuldu. Bu konuşma sırasında, Honor Yapay Zeka Odaklanmamış Göz Koruması ve Yapay Zeka Deepfake Tespiti teknolojileri tanıtıldı.

İçindekiler Honor yapay zeka güvenliğe odaklanıyor

Honor yapay zeka güvenliğe odaklanıyor

HONOR, uzun süreli ekran kullanımının miyopluk riskini artırdığına dikkat çekerek, AI Odak Dışı Göz Korumasını piyasaya sürdü. Bu yenilikçi teknoloji, cihaz ekranında odak dışı gözlüklerin etkisini simüle etmek için yapay zeka kullanıyor. Bu teknoloji, çevresel görsel alanda kontrollü bir odak dışılaştırmayı tetikleyerek net merkezi görüşü korumaya yardımcı oluyor. Böylece, gözün uzama süreci yavaşlatılarak miyopluk riski azaltılabiliyor.

HONOR’un yaptığı araştırmalar, AI Odak Dışı Göz Korumasının 25 dakikalık okuma sonrasında geçici miyopiyi ortalama 13 derece azaltabildiğini, bazı kullanıcılarda ise bu azalmanın 75 dereceye kadar çıkabildiğini gösteriyor.

HONOR, deepfake AI teknolojisi tehdidine karşı AI Deepfake Detection’ı tanıttı. Bu özellik, göz teması, aydınlatma, görüntü netliği ve video oynatma gibi detayları kare kare analiz ederek insan gözünün fark edemeyeceği kusurları tespit edebiliyor. Dolandırıcılıkla ilgili video ve görsellerden oluşan geniş bir veri kümesi üzerinde eğitilen yapay zeka, içeriği üç saniye içinde tanımlayabiliyor, görüntüleyebiliyor ve karşılaştırabiliyor. Sentetik veya değiştirilmiş içerik tespit edildiğinde, kullanıcıları olası dolandırıcılıklardan korumak için anında bir risk uyarısı veriliyor.

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Bu yenilikler, HONOR’un insan merkezli inovasyonlara odaklanarak cihaz içi yapay zekayı geliştirme konusundaki küresel iş birliğinin altını çiziyor. HONOR, Snapdragon Zirvesi 2023’te, en yeni Magic6 akıllı telefonlarda Üretken Yapay Zeka, Yapay Zeka Video Oluşturma, Magic Capsule ve MagicRing gibi özellikler ile cihaz üstü LLM ile Kişiselleştirilmiş Hizmetleri başlatmıştı.

HONOR’un yapay zeka teknolojileriyle kullanıcı güvenliği ve yetkilendirmesi konusundaki kararlı duruşu, gelecekte de bu alandaki yenilikçi adımlarının devam edeceğinin sinyallerini veriyor. Bu yeni teknolojiler, kullanıcıların cihazlarını daha güvenli ve verimli bir şekilde kullanmalarını sağlarken, kişisel verilerin korunmasına yönelik önemli adımlar atıyor.