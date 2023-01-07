Huawei’den ayrıldıktan sonra yoluna tam gaz devam eden Honor’dan yeni telefonlar gelmeye devam ediyor. Sürpriz bir şekilde bugün tanıtılan ve satışa sunulan Honor X7a batarya konusunda segmentinin rekorunu kırmayı başardı. Son zamanda batarya testleri de yapan DxOMark ekibi Honor’un yeni fiyat/performans telefonunu masaya yatırdı.

Honor’un canavarı sadece mükemmel bir sonuç göstermekle kalmadı ayrıca ilk sırada yer aldı. Yani piyasadaki şarjı en uzun giden telefon bu diyebiliriz. Ayrıca ekip şarj hızını da değerlendirdi. Telefonda 22.5W hızlı şarj olmasına rağmen oldukça efektif olarak bir dolum gerçekleştiriyor. Telefon neredeyse iki buçuk saat içinde şarj edilir ve yüzde 80’e kadar şarj olabiliyor.

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DxOMark test senaryosuna göre telefon 3 gün 14 saat boyunca çalışmayı başardı. Bu, Galaxy M51’in daha da büyük piliyle gösterdiğinden bile daha fazla. Yapılan açıklamada Samsung Galaxy A23 5G’nin arama özelliğinde daha iyi olduğu belirtildi. Ancak Galaxy A23 genel olarak özerkliği çok daha kötü performans sergiliyor ve 2 gün 16 saat kullanım sunuyor.

Honor X7a, 6.7 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüklü 90 Hz tazelemeli LCD ekran ile geliyor. Kaputun altında ise MediaTek Helio G37 yonga seti ve 6 GB RAM yer alıyor. Honor X7a dörtlü bir arka kamera sistemine sahip. Bu kurulum, 50MP ana sensör, 8MP ultra geniş lens, 2MP makro ünitesi ve 2MP derinlik kamerasından oluşuyor. Ayrıca cihazın ön tarafta ise 5MP selfie kamerası bulunuyor.

110 dolar fiyatı ile dikkatleri üzerine çeken bataryası en uzun giden telefon olma unvanını eline alan X7a’nın Türkiye pazarına da gelmesi bekleniyor.