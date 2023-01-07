Honor, birbirinden farklı yeni ürünlerini piyasaya sürmeye devam ediyor. Uzun süredir muhtemel özellikleri ile gündemi meşgul eden Honor Magic 5 Lite 5G de ilerleyen günlerde raflarda yerini alacak cihazların başında geliyor. Magic 4 Lite’ın halefi olarak karşımıza çıkacak ürün, Google Play Console listesinde görüntülendi.

Bugüne kadar birçok spekülasyona konu olan telefon bu sefer de Console listesinde bulunmasıyla gözleri üzerine çekti. HNRMO-Q model numarasını taşıyan cihazın, temel özellikleri, MyFixGuide başta olmak üzere birçok kaynakta paylaşıldı. Gelin biz de hep beraber yeni telefonun ayrıntılarına inelim.

İçindekiler Honor Magic 5 Lite 5G Sızdırılan Özellikleri

Honor Magic 5 Lite 5G Sızdırılan Özellikleri

İlk olarak Play Console listesindeki Honor Magic 5 Lite 5G’nin işlenmiş görüntüsü değinelim. Telefonun ön ekran tasarımı, kavisli kenarlara ve ortaya hizalanmış bir kamera deliğine sahip.

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İnce çerçeveler kullanan cihazın, sağ tarafında bir güç ve bir ses düğmesi yer alıyor. Listeme verilerine göre söz konusu ekran, 1.080 x 2.400 piksel ekran çözünürlüğü ve 480 PPI piksel yoğunluğu taşıyor.

Performans tarafında, Honor Magic 5 Lite 5G SM6375 model numaralı bir yonga seti ile listelenmiş durumda. Söz konusu işlemci aslında Magic 4 Lite’ta bulunan Snapdragon 695’e karşılık geliyor. Ancak yeni modelin daha farklı bir versiyonuna sahip olacağı düşünülüyor.

Listelemede görünen yonga seti, 1.8GHz hızında altı Cortex A55 çekirdeği ve 2.2GHz hızında iki Cortex A78 çekirdeği taşıyor. Bununla beraber işlemci yerleşik Adreno 619 GPU ile de eşleştirilecek. Play Console listesi ayrıca, Magic 5 Lite’ın 8GB RAM’e sahip olacağını ve kutudan çıktığı anda Android 12 işletim sistemi ile çalışacağını da ortaya koyuyor.

Cihaz ile ilgili geri kalan ayrıntılar şu anda belirsizliğini koruyor. İlerleyenler günlerde telefon hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.