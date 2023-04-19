Honor, 21 Nisan’da Çin’de piyasaya sürülmesi planlanan yeni akıllı telefonu Honor X50i‘nin lansmanı için hazırlanıyor. Resmi olarak piyasaya sürülmesinden önce, cihazın canlı görüntüleri birden fazla kaynaktan sızdırıldı ve dört farklı renk seçeneğiyle ortaya çıktı.

Sızdırılan görüntüler Honor X50i’nin tüy dokulu arka panelini sergiliyor ve yeni bir Mavi renk çeşidini ortaya çıkarıyor. Daha önce Honor, cihazı “Willow Wind” ve “Apricot Blossom Rain” olmak üzere iki renkte tanıtmış ve Siyah renk seçeneği daha önce sızdırılmıştı.

Teknik özellikler açısından Honor X50i’nin 90Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç Full HD+ (2388 x 1080 piksel) ultra dar çerçeveli bir ekrana sahip olacağı söyleniyor. Cihaz, 8 çekirdekli bir tasarıma ve TSMC’nin 7nm sürecine sahip Dimensity 6020 işlemciden güç alıyor. Akıllı telefon ayrıca LPDDR4X bellek ve UFS 2.2 flash belleği de destekliyor.

İlginizi çekebilir: Vivo X90 Serisi ile İlgili Yeni Bilgiler Geldi

Honor X50i’nin kamera bölümünde ön tarafta 8MP kamera ve arka tarafta üçlü LED flaşla birlikte 100MP (birincil) + 2MP (derinlik) çift kamera sistemi bulunuyor.

Honor X50i 7GB sanal RAM sunuyor ve 8GB+128GB, 8GB+256GB ve 12GB+256GB olmak üzere üç versiyonda geliyor. Ayrıca 35W hızlı şarjı destekleyen 4.500mAh bataryaya sahiptir. Akıllı telefon Android 12 ile önceden yüklenmiş olarak geliyor ve 7,48 mm kalınlığında ve 179 gram ağırlığında. Beklenen fiyat aralığı ise 1500-2000 yuan (218-290 dolar) arasında.