Bu haftanın başlarında Honor, Çin’de güçlü teknik özelliklere ve göz dostu bir ekrana sahip Honor 90 ve 90 Pro akıllı telefonlarını tanıttı. Bu iki telefon henüz Çin dışında piyasaya sürülmemiş olsa da, şirketin X serisinde yeni bir orta sınıf model üzerinde çalıştığı görülüyor. Kısa bir süre önce birçok donanım özelliğiyle TENAA’da görülen Honor X50, şimdi de Çin’in Ulusal Kalite Sertifikasını alarak piyasaya sürülmeye bir adım daha yaklaştı! İşte yeni canavar!

Honor X50 Orta Sınıfa Performans Getirecek!

ALI-AN00 model numaralı Honor X50 cep telefonu ulusal kalite sertifikasyonunu başarıyla geçti. Listeleme, akıllı telefonun 35W’a kadar hızlı şarjı desteklediğini ve 5G bağlantısı sunduğunu gösteriyor. Bu özellikler bile başlı başına cihazı orta seviyenin dikkat çeken modelleri arasına sokuyor.

TENAA listesine göre, akıllı telefon 163.75.5 x 7.98mm boyutlarında ve 185 gram ağırlığında. Ekranıyla üst seviyeye göz kırpan cihaz, 2652 x 1200 piksel 1,5K+ çözünürlüğe sahip 6,78 inç AMOLED ekrana ve ekran içi parmak izi tarayıcıya sahip.

Honor X50, microSD kart gibi bir çözümle genişletme seçeneği olmaksızın 128GB, 256GB ve 512GB depolama sürümlerinde mevcut olabilir. Pil konusunda da rakiplerine gözdağı veren cihaz sertifikalara göre 5.700 mAh boyutlu devasa bir pil ile güçlendirilmiş.

Honor X50’nin Qualcomm tarafından yakın zamanda piyasaya sürülen orta sınıf bir yonga seti olan Snapdragon 6 Gen 1 ile güçlendirilmesi muhtemel. Bu işlemciyi daha önce bu haftanın başlarında Moto G Stylus (2023) üzerinde görmüştük. İşlemci, ana CPU çekirdeği olarak bir Cortex-A78 CPU kullanıyor ve Samsung’un 4nm işlemi üzerine inşa edilmiş. Önceki nesille karşılaştırıldığında, bu işlemci performansta %40’lık bir iyileşme sunuyor.

Cihazın kamera kurulumu hakkında ise henüz bir bilgi yok. Ancak Honor cephesinin giriş seviyede bile iddialı kamera donanımlarına yer verdiği düşünüldüğünde, bu modelde de aynı geleneğin devam edeceğini söyleyebiliriz.

Honor’un yeni canavarı, orta seviyede üst seviye donanım özellikleri sunan bir cihaz olarak karşımıza çıkabilir. Orta seviye telefonların gitgide amiral gemisi haline geldiği bir dönemde, Honor X50 modeli de bu geçişin önemli bir temsilcisi olacak gibi duruyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Honor X50 başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!