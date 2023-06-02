Amiral gemisi modellerinde kendi işlemcisini kullanmak için çalışmalarını sürdüren Samsung, 9 çekirdekli Exynos 2300 ile karşımıza çıkacak. Samsung Galaxy S23 FE‘nin performansıyla iddialı olacağı belirtilirken, Geekbench puanı da sızdırıldı. İşte ayrıntılar.

İçindekiler Samsung Galaxy S23 FE Geekbench Puanı Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S23 FE Geekbench Puanı Ortaya Çıktı

Sızan bilgilere göre, şirket yeni modelinde Exynos 2300 işlemcisini kullanacak. 9 çekirdekli işlemcinin 1 adet yüksek hızlı 3.09GHz ARM Cortex-X3, 4 adet 2.65GHz ARM Cortex-A715 ve 4 adet 2.1GHz ARM Cortex-A510 çekirdeği bulunacak. Grafik arabirimi ise AMD’nin RDNA2 mimarisini kullanacak.

Sızan bilgilere göre Samsung Galaxy S23 FE işlemcisi, Geekbench uygulamasının yapay zeka testinden 510 puan elde etti. Geçen yıl tanıtılan Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcili Galaxy Z Fold 4 modelinin aynı testte 506 puan aldığını hatırlatalım.

SM-S919O model koduyla tanıtılması beklenen cihaz, üçlü kamera düzeniyle kullanıcılara sunulacak. Galaxy S23 FE modelinde 50 Megapiksel ana kamera, bir adet ultra geniş açılı kamera ve periskop kamera bulunacak. Yeni modelin ön kamerasının teknik özellikleri henüz bilinmiyor.

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Cihazla ilgili başka önemli bir bilgi ise RAM ve depolama özellikleri. Şirket, 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Galaxy S23 FE, depolama alanında 128 GB ve 256 GB seçenekleriyle tanıtılacak.

Cihazın Android 13 tabanlı One UI 5.1 arayüzüyle geleceği sızıntılar arasında. Samsung, yeni modelinde 25W hızlı şarj teknolojisine sahip 4.500 mAh batarya kullanacak.

Galaxy S23 serisinin satışlarının durması nedeniyle uygun fiyatlı modelin beklenenden erken tanıtılacağı söyleniyor. Samsung, Galaxy S23 FE modelini haziran ayında kullanıcıların beğenisine sunacak.