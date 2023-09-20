Honor, teknoloji dünyasında heyecan yaratacak bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Honor X40 GT Racing Edition, 21 Eylül tarihinde resmi olarak piyasaya sürülecek. Geçtiğimiz Ekim ayında piyasaya sürülen X40 GT’nin halefi olacak telefon, teknoloji tutkunlarını büyüleyecek. X40 GT gündemi karıştırmışken, X50 GT hakkında da yeni sızıntılar gelmeye başladı! Honor yerinde durmuyor!

Honor X40 GT Racing Edition ve Honor X50 GT Piyasayı Sallayacak!

Honor X50 GT ile ilgili çeşitli söylentiler şimdiden dolaşmaya başladı. Weibo’da “Smart Pikachu” adını kullanan bir sızıntı kaynağı, Honor X50 GT’nin şu anda son testlerden geçtiğini paylaştı. Ancak henüz bu cihazla ilgili kesin bilgilere ulaşmak için beklememiz gerekecek.

Bu sırada, firmanın yarın tanıtacağı diğer telefonuna yakından bakalım. Honor X40 GT Racing Edition, tasarım açısından oldukça dikkat çekici. Yeni canavar, selefiyle benzer bir tasarım çizgisini sürdürecek ve arkada devasa bir dairesel kamera adası bulunacak. Arkada yarış çizgilerine benzer çizgiler de bulunacak. Bu tasarım, cihaza modern ve spor bir hava katacak gibi görünüyor.

Teknik özelliklere gelince, Honor X40 GT Racing Edition’ın 8GB RAM ve 256GB depolama veya 12GB RAM ve 256GB depolama olmak üzere iki farklı bellek seçeneği sunması bekleniyor. Ayrıca, 6,81 inç boyutunda ve 1080P çözünürlüğünde bir LCD ekranın yer alacağı da gelen bilgiler arasında. Bu ekranın 144Hz yenileme hızı ve 240Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip olması bekleniyor, bu da ekranın akıcı bir deneyim sunacağını gösteriyor.

Cihaza gücünü Qualcomm Snapdragon 888 işlemcisi sağlayacak. Bu işlemciye LPDDR5 bellek ile UFS 3.1 depolama alanı da eşlik edecek. Ayrıca, 50MP ana kameraya sahip üçlü arka kamera sistemi ve hızlı şarjı destekleyen 4800mAh batarya gibi etkileyici özellikler de bu telefonun donanımında yer alacak.

Sonuç olarak, Honor X40 GT Racing Edition, teknoloji tutkunları için oldukça heyecan verici bir cihaz gibi görünüyor. 21 Eylül tarihini heyecanla beklemeye başlayabilirsiniz, çünkü bu tarih, Honor’ın yeni güçlü oyuncusunun dünya sahnesine çıkacağı gün olacak gibi duruyor.

Vivo gibi devlerden de yıl sonuna doğru benzer telefonlar görebiliriz. Amiral gemisi katili segmentinde güçlü bir oyuncu olan Vivo, uygun fiyatlı bir model ile pazarı karıştırabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Honor’un yeni canavarları neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!