Güney Koreli teknoloji devi Samsung cephesi, Temmuz ayında Galaxy M serisine M34 modelini ekleyerek orta seviyede iddialı bir model ile karşımıza çıkmıştı. Şirket, resmi lansmandan birkaç ay sonra bu modeli ülkemize de getirdi. Galaxy M34 5G, nihayet Türkiye’de ön siparişe açıldı! İşte yeni canavarın Türkiye fiyatı!

Galaxy M34 5G Türkiye Fiyatıyla Çok Konuşulacak!

Telefonun fiyatına geçmeden önce, teknik özelliklerini kısaca hatırlayalım. Samsung’un orta seviye canavarı Full HD+ çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 120Hz ekran yenileme hızını destekliyor. 6.5 inç büyüklüğündeki bu ekran Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Ekran paneli tarafında ise AMOLED bir ekran paneli tercih edilmiş.

Galaxy M34 5G, kaputun altında Samsung’un Exynos 1280 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama eşlik ediyor. Bunun haricinde akıllı telefon 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolamaya sahip bir sürümü daha bulunuyor. Ne yazık ki, ülkemizde yalnızca 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesine sahip sürüm satışta.

Exynos 1280 yonga seti gücünü 25W kablolu şarj hızına sahip 6000 mAh büyüklüğündeki bir bataryadan alıyor. 25W şarj hızı 6000 mAh büyüklüğündeki bir batarya için oldukça yetersiz görünüyor.

Kamera tarafında ise Galaxy M34 5G üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlüğünde derinlik kamerası eşlik ediyor. Galaxy M34 5G ön tarafta selfieler ve görüntülü aramalar için 12 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya da sahip.

Galaxy M34 5G Prizma Gümüş, Geceyarısı Mavisi ve Şelale Mavisi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelse de, ülkemizde yalnızca Prizma Gümüş ve Geceyarısı Mavisi renkleri satışa sunulmuş durumda.

Telefonun özelliklerini hatırladığımıza göre, lafı fazla uzatmadan akıllı telefonun fiyatına geçelim. Bu telefon Samsung’un internet mağazasında ve bazı büyük alışveriş sitelerinde ön siparişe açılmış durumda. Cihazın ön sipariş fiyatı 10.999 TL olarak belirlense de, ısrarla cihazın bu ön sipariş fiyatının cihaz satışa sunulduğunda değişebileceği söyleniyor.

Yani eğer bir Galaxy M34 almak istiyorsanız elinizi çabuk tutmakta fayda var. Bunun yanında, ön siparişe özel bir hediye de sunuluyor. Cihazı şu an ön sipariş verenler, Galaxy Buds2’ye de ücretsiz sahip olabiliyorlar. Samsung burada müşterilere hoş bir kıyak geçiyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy M34 5G’nin fiyatını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!