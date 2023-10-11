Akıllı saat pazarında hızla yol alan Honor, Honor Watch 4 Pro isimli yeni akıllı saatini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Akıllı saatin birçok özelliği sızdırıldı. Detaylara bakalım.

China Telecom kaynaklı bilgiye göre Honor Watch 4 Pro, 46,4 x 46,4 x 11,4 mm ölçülerinde ve 50 gram ağırlığında olacak. Akıllı saat 464 x 464 piksel çözünürlükte 1.5 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak. Bu ekranda AMOLED bir ekran paneli kullanılacak. Honor Watch 4 Pro’nun 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanıyla birlikte düşük güçlü bir işlemci tarafından desteklenmesi bekleniyor. Batarya tarafında ise akıllı saat 480 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip ola

Önceki Nesil: Honor Watch 4

Honor Watch 4, 450×390 piksel çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 60hz ekran yenileme hızını destekliyor. 1.75 inç büyüklüğe sahip ekranda AMOLED bir panel kullanılıyor. Akıllı saat alüminyum bir malzemeye sahip.

Honor Watch 4 üç farklı renk seçeneği ile birlikte geliyor:

Siyah

Altın Sarısı

Mavi

Akıllı saat 85 spor moduna sahip. Bunlardan 12 tanesini profesyonel olarak takip edebiliyor. Bunların haricinde uyku takibi, kalp atış hızı sensörü, kandaki oksijen ölçümü gibi özelliklere de sahip olmasıyla öne çıkıyor. Saatin en çok öne çıkan özelliği ise eSIM desteğinin bulunması.

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Pil tarafında ise Honor Watch 4, 10 güne kadar pil ömrü sunuyor. Bu pil süresi tüm hava koşullarında 24 saat eSIM senaryosunda bağımsız olarak kullanıldığında, 3 güne kadar düşebiliyor.