HONOR, en son cihazlarını Çin’de tanıttı. Bunlar arasında HONOR Magic V2 ve HONOR Magic Pad 13 tablet bulunuyor. HONOR Magic Pad 13 tablet, 13 inç 2,8K IPS LCD ekranıyla olağanüstü renk doğruluğu sunuyor.

Tablet, değişken yenileme hızıyla (144 Hz’ye kadar) ve dokunmatik örnekleme hızıyla (240 Hz) sorunsuz ve duyarlı bir kullanım deneyimi vadediyor. TÜV Rheinland Low Blue Light ve Flicker Free sertifikalarına sahip olan cihaz, HDR-10 desteği ve geniş renk gamıyla canlı görselleri kullanıcılar ile buluşturuyor.

İlginizi Çekebilir: HONOR Magic V2 Tanıtıldı! Galaxy Z Fold 5’in Gözü Yaşlı!

Tabletin zarif tasarımı, 7 mm’lik ince bir kasaya, 6,49 mm’lik hafif bir profil ve yaklaşık 660 g ağırlığa sahip. Arkada tek bir 13 MP kamera ve önde 9 MP kamera olmak üzere HONOR 90’dan ilham alan bir çift halkalı kamera tasarımı bulunuyor. Snapdragon 888 SoC tarafından desteklenen tablet, 8 GB, 12 GB veya 16 GB RAM seçenekleriyle ve 512 GB’a kadar depolama alanıyla geliyor.

Wi-Fi 6 ve Bluetooth v5.2 gibi bağlantı özelliklerine ek olarak, Hall ve ivmeölçer gibi sensörleri de içeriyor. 8 hoparlör ve 4 mikrofonla donatılan tablet, kulaklık kullanmadan 3D uzamsal ses deneyimi sunuyor ve ayrıca AI gürültü azaltma 2.0 özelliğine sahip. Ayrıca, hızlı şarjı destekleyen 10.050 mAh büyük bir pil kapasitesi bulunuyor.

Tablet, USB 3.2 Gen 1 tip-C bağlantı noktasıyla rahat şarj imkanı sunuyor. Güçlü performansıyla HDR video düzenlemeye olanak tanıyan tablet, 4K içeriği harici bir monitöre aktarabiliyor. Tablet ayrıca 1,6 mm ultra geniş klavye ve Magic Pencil 3 ile tamamlanmış durumda.

HONOR MagicPad 13, Android 13 tabanlı MagicOS 7.2 üzerinde çalışıyor ve HONOR Office uygulaması ve çoklu ekran işbirliği gibi kullanışlı yazılım özelliklerine sahip. Tablet, sezgisel renk seçimi, kement seçimi ve verimli dosya yönetimi gibi özelliklerle sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunuyor.