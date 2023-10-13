HONOR, Magic Vs2 ile birlikte yeni amiral gemisi akıllı saati Watch 4 Pro’yu tanıttı. Honor Watch 4 Pro MagicOS desteği ile donatılası ile dikkatleri üzerine çekiyor. Gelin bu sade ve şık görünüme sahip olan akıllı saatin özelliklerine yakından bakalım.

Saatin paslanmaz çelikten mat bir gövdeye sahip yuvarlak bir kadran tasarımı, mekanik bir kurma kolu ve bir basma düğmesi bulunuyor. Watch 4 Pro, geniş bir 1,5 inç LTPO AMOLED ekrana sahip ve uygulama aracılığıyla 6000’den fazla tema desteği sunuyor. Ayrıca e-SIM desteği sayesinde, akıllı telefon olmadan bile arama yapabilirsiniz ve GPS ile yönlendirme özelliği sunuyor.

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Şirket, giriş ışığını %50 artıran yüksek şeffaflık modülüne sahip yükseltilmiş sekiz kanallı yüksek hassasiyetli bir sensör kullandığını iddia ediyor. Bu akıllı saat ayrıca 10 güne kadar pil ömrü sunmaktadır. HONOR Watch 4 Pro üç renkte satılacak. Bunlar; Koyu Yeşil (deri), Kahverengi (deri) ve Siyah (silikon). Şu anda Çin’de ön siparişe açık olan modelin fiyatı silikon kayış için 1599 CNY (218 Dolar) ve deri kayış için 1799 CNY (246 Dolar) olarak belirlenmiş durumda.

HONOR Watch 4 Pro Özellikleri

1,75 inç büyüklüğünde 464 x 464 piksel çözünürlüğünde 310 PPI değerli LTPO AMOLED ekran

Bluetooth v5.2

e-SIM desteği

Android 9 veya üzeri ve iOS 11 veya üzeri ile uyumluluk

İvmeölçer, Jiroskop sensörü, jeomanyetik sensör, Optik kalp atış hızı sensörü, ortam ışığı sensörü, hava basıncı sensörü

Uygulama aracılığıyla 6000’den fazla özelleştirilebilir saat yüzü

Honor Sağlık Uygulamasıyla uyumlu

7×24 kalp atış hızı izleme, SpO2, uyku, stres takibi ve daha fazlası

5 ATM Suya Dayanıklı

GPS, GLONASS, GALILEO, Beidou, QZSS Desteği, NFC

Boyutlar: 46,4 mm × 46,4 mm × 11,4 mm, Ağırlık: 50 gram

Günde 2 saat LTE ağ kullanımını içeren akıllı modda 10 güne kadar, eSIM modunda 3 güne kadar pil ömrü