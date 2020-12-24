Honor V40, 12 Ocak’ta 120Hz ekranıyla geliyor

Honor firmasının son zamanlarda hakkında en çok bilgi gelen telefonlarından olan V40’ı gelecek ay sunması bekleniyor. Telefon hakkındaki bu sızıntılar ve bilgilerin dışında şirketten gelen resmi bir bilgi ise hala yok. Yine o bilgilerden biri, Çin’in sosyal medyası Weibo’nun bir kullanıcısından geldi.

İlginizi çekebilir: Honor V40 grafik tasarımlarına ulaşıldı

reklam

Paylaşımda iddia edilene göre Honor V40, 12 Ocak’ta resmileşecek. Yine aynı gönderi üzerinden telefonun paylaşılan bir ekran görüntüsünü de görmek mümkün. Ekran görüntüsünde Honor V40 üzerinde yapılan bir 120FPS beta testi görülebiliyor. Bu da cihazın birçok dedikodunun ardından 120Hz yenileme hızına sahip bir ekran ile geleceğiyle alakalı bilgileri onaylar nitelikte. Honor V40 akıllı telefonunun aynı zamanda YORK koduyla birlikte geleceği ve YOK-AN10 model numarasına sahip olacağı da bildirilenler arasında. Cihazın görülen 3C sertifikası hızlı şarj desteğinin 66W olduğunu da bizlere göstermişti. Diğer yandan söylentilerden bildiğimiz kadarıyla ise Dimensity 1000+ SoC yonga seti takıma gücünü veren işlemci olarak karşımıza çıkıyor. Yine bu hafta başlarında ulaşılan Honor V40 grafik tasarımlarında kavisli bir ekran görmek mümkün. Sol üstte hap şeklinde bir kamera deliği çift ön kameraya ev sahipliği yapıyor. Arka tarafta ise yuvarlak bir bölgeye yerleştirilmiş, ana kamerasının 50MP olacağı söylenen dörtlü bir kamera takımını görebiliyoruz.

Cihaz hakkında gelen bilgiler git gide artarken, gelen bu tarih bize çıkışının yakın olduğunu ve dolayısıyla da bilinmeyen bilgilerin de netleşmesinin yolda olduğunu söylüyor.