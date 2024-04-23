iPhone 16 Pro rakibi Google Pixel 9 Pro, bu yılın Ekim ayında piyasaya sürülecek ve merakla beklenen bu yeni nesil telefonlar hakkında heyecan verici bilgiler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Google’ın amiral gemisi telefonları, hem teknoloji meraklılarını hem de genel kullanıcıları heyecanlandırmaya devam ediyor.

Bu yeni serinin gerçek hayattaki görüntüleri sonunda ortaya çıktı ve ilk bakışta dikkat çekici bir tasarıma sahip oldukları gözlemlendi. Bu görüntüler, güvenilir kaynaklardan gelmese de oldukça ilginç ve detaylı. Özellikle, Pixel 9 Pro’nun bazı çatlaklar ve telefonu bir arada tutan bantların izleriyle birlikte görüldüğü bu görseller, telefonun fiziksel yapısı hakkında ipuçları veriyor.

İlginizi Çekebilir: Xiaomi 14 Ultra vs. iPhone 15 Pro Max | Kamera Karşılaştırması

Tabii ki, bu fotoğrafların sahte olup olmadığı konusunda şüpheler var, ancak görüntülerdeki aşınma ve hasarın yapay olduğunu düşünmek pek de mantıklı değil. Dolayısıyla, bu görüntülerin gerçek olduğunu kabul edebiliriz. Ancak, telefonun neden bu kadar kötü durumda olduğu konusunda hala bir netlik yok.

Görüntüler ayrıca Google Pixel 9 Pro’nun “caiman” kod adını taşıdığını ve 128 GB depolama alanı ile 16 GB LPDDR5 RAM’e sahip olduğunu gösteriyor. Google’ın bu sefer daha düz tarafları tercih ettiği ve cihazın yan görünümlerini de sergileyen bu görseller, telefonun teknik özelliklerine daha yakından bakmamıza olanak tanıyor.

Pixel 9 serisi, farklı ekran boyutlarına sahip üç farklı modelle gelecek. Temel modelin 6,03 inç, Google Pixel Pro modelin 6,1 inç ve Pro XL modelin ise 6,7 inçlik bir ekran boyutuna sahip olması bekleniyor. Bu çeşitlilik, kullanıcıların tercihlerine daha iyi uyum sağlayacak ve farklı ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlanmış.

Google, Pixel 9 serisini Ekim ayında resmi olarak tanıtacak ve önümüzdeki ay Google I/O 2024 etkinliğinde resmi duyuruları yapılacak. Bu etkinlikte, telefonların tüm teknik detayları ve özellikleri hakkında daha fazla bilgiye ulaşmayı bekleyebiliriz. Saf bir Google deneyimi arayanlar için, bu telefonların piyasaya sürülmesini dört gözle beklemek gerekecek.