Akıllı Telefonlar
Honor V40 grafik tasarımlarına ulaşıldı
Honor firması, Huawei ile olan ayrılığının ve bağımsız bir firma olmasının hemen ardından kullanıcılara bir telefon sunacaklarını söylemişti. Bahsedilen telefonun ise V40 olma ihtimali oldukça yüksek. Cihaz hakkında oldukça fazla sızıntı ve bilgi ortalıkta olsa da, bugün telefondan sızan görüntüler kullanıcılara daha net bir fikir veriyor.
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Honor V40 akıllı telefonunun sızan grafik tasarımları ve şemalarına bakıldığında ilk olarak kamera yapısı göze çarpıyor. Arka tarafta kendine has yuvarlak bir kamera modülü tasarımı görülebiliyor. Yine tasarımlardan çıkarım yapabileceğimiz üzere arka taraftaki kamera tasarımı bir saatten esinlenilmiş gibi. Kamera bölümünün içerisinde ise üçü büyük bir tanesi küçük olmak üzere dört farklı sensör görülebiliyor. Daha dikkatli bakıldığında ise kamera modulünün yanında görülebilen yazılardan telefonun Leica tarafından tasarlanmış asferik, yani yuvarlak olmayan bir lens yapısına sahip olacağı görülüyor.
Ön tarafta ise ön kameralar için ayrılmış sol üst taraftaki hap yapılı bir kamera bölümü göze çarpıyor. Tasarımlar yine ön kamera deliğinin diğer modellere göre daha küçük olacağını bizlere gösteriyor. Aynı zamanda ön taraftaki ekranın kavisli olduğunu da görebiliyoruz. Kavis oranı ise şemada gösterildiği üzere 88 derece.
FHD+ ve 120Hz bir ekran ile yakın zamanda gelmesi beklenen cihaz; muhtemelen Mediatek Dimensity 1000+ işlemciye ve 50MP bir ana kamerayla piyasaya sürülecek.
Akıllı Telefonlar
OPPO Reno 5 Pro+ kamera sensörü açıklandı! Sony IMX766’lı ilk cihaz
OPPO, bu ayın başlarında Reno 5 serisini tanıttı ancak nihai Reno 5 Pro+ 5G modelinin 24 Aralık‘ta tanıtılacağı açıklandı. Tanıtılmasına 3 gün kala cihazın ana kamera sensörü açıklandı.
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Karşınızda IMX766
OPPO Reno 5 Pro + 5G, 50 megapiksel Sony IMX766 kamera sensörünü kullanan dünyanın ilk telefonu olacak. Cihaz resmi posterde, oldukça göz alıcı dokulu bir tasarıma sahip mat renkli bir kaplamaya sahip görünüyor. Telefonun arkasında bir miktar çıkıntı yapan kamera modülünde toplam dört kamera yer alıyor.
Reno 5 Pro+ 5G‘nin TENAA listesine dayanarak, 50 megapiksel kamerasının 16 megapiksel süper geniş lens, 13 megapiksel telefoto lens ve 2 megapiksel makro lens ile birleştirileceği söylenebilir. Özçekimler çekmek için ise 32 megapiksel değerinde bir ön kamera ile donatılacak.
Snapdragon 865 yonga seti, Reno 5 Pro + 5G‘ye güç verecek. 4.500mAh olduğu söylenen bataryası ise 65W hızlı şarj teknolojisi ile gelecek. Telefon, delik ekran tasarımı ve kavisli kenarları olan 6.55 inçlik bir AMOLED ekrana sahip olabilir. FHD + ekranı, 90 Hz yenileme hızı desteği ve ekran içi parmak izi sensörü ile donatılmış olarak gelebilir.
Yukarıda gördüğünüz görsel, geçen hafta Weibo‘da ortaya çıkan Oppo Reno 5 Pro + 5G‘nin gerçek bir teşhir ürünü. Yeni cihazın 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanıyla gelmesi bekleniyor. Şu anda, akıllı telefonun fiyatlandırması hakkında bir bilgi yok. Telefonun Çin dışındaki pazarlara gelip gelmeyeceği ise belli değil. En azından ilk olarak Çin pazarında satışa sunulacağı ve bir süre böyle devam edeceği bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
vivo X60 lansman tarihi ve yeni Geekbench skoru
vivo X60, çok yakında çıkışını yapıyor. 29 Aralık 2020 tarihinde tanıtılacak olan telefonun, Exynos 1080 işlemcili Geekbench skoru da ortaya çıktı.
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vivo, tıpkı OPPO, OnePlus ve Realme gibi, Çinli BBK Electronics grubunun bir parçası. 2009 yılında kurulan şirket, o dönemden beri akıllı telefonlar üretmeye devam ediyor. Gittikçe Pazar payını arttıran vivo, 2020 ikinci çeyrek raporlarına göre, akıllı telefonlardaki pazar payının %8 gibi bir miktarına sahip. Bu onu tek başına dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri yapıyor. Firma son dönemde ülkemizde de aktif şekilde bulunuyor ve ürünleri satın alınabiliyor. Şirketin Exynos işlemci kullanan son telefonu çok yakında tanıtılacak.
vivo X60 yolda
Sevilen vivo X ailesinin yeni üyesi X60 yolda. Çıkış tarihi yaklaşan telefon hakkında bilgiler de gelmeye devam ediyor. Geçen yılki modeli oldukça beğenilen telefonun, bu seneki en büyük farkı ise gücünü aldığı işlemci. Geçen yılın X50 ailesi, Pro ve Lite modellerinde Qualcomm Snapdragon işlemci kullanırken, bu yıl Samsung ile yapılan anlaşma gereği Exynos işlemciden gücünü alacak. 29 Aralık tarihinde tanıtılacak telefonun Geekbench skoru da ortaya çıktı. Telefonun geçtiğimiz günlerde, daha düşük puanlı başka bir test sonucu daha ortaya çıkmıştı.
Geekbench
vivo X60, 2 GHz hızındaki Exynos 1080 ile girdiği testte tek çekirdek performansından 915, çoklu çekirdekte de 3408 puan aldı. Bu defa daha yüksek bir puan alan telefonun, daha iyi performans göstermesinin sebebinin işlemci frekans farkı olduğu düşünülüyor. Raporlara göre orta sınıf işlemciyle gelecek olan X60, 12 GB RAM ile gelecek ve Android 11 ile kutudan çıkacak. vivo, Pro modelinde de bir Exynos kullanacak mı? yoksa geçen yıl olduğu gibi tepe modelinde yine Qualcomm mu? kullanacak merak konusu.
Konuyla ilgili gelişmeler için takipte kalın…
Akıllı Telefonlar
ZTE Axon 20 5G, ekran altı kameralı ilk telefon dünyaya açılıyor
Eylül’de tanıtılan ve ekran altı kameraya sahip ilk telefon olacak olan ZTE Axon 20 5G, dünya çapında ulaşılabilir hale geldi.
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Başlangıç olarak ilk satışlar ZTE’nin kendi sitesinden yapılacak. Bunun için ise ZTE New Vision Club üzerinden davetiye kodu elde etmek gerekecek. Yine kod alma işlemi markanın sosyal medya hesapları üzerinden de yapılabilecek. Buna ek olarak, cihazı satın alan herkes aynı zamanda bir de ücretsiz olarak ZTE TWS LiveBuds kulaklıklarına sahip olmuş olacak.
ZTE Axon 20 5G akıllı telefonu Avrupa Birliği üyesi olan yirmi sekiz ülkenin tamamına geliyor. Bu ülkeler dışında ise Birleşik Krallık, Ukrayna, Güney Kore, Tayland, Malezya, Filipinler, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Güney Afrika da cihazı alacak olan bölgeler arasında.
Renk alanında ise telefon, Mor, Turuncu, Mavi ve Siyah seçenekleriyle birlikte kullanıcılara sunulacak. Akıllı telefon için belirlenen fiyat ise 449 Dolar olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın etiketini diğer kurlarda ise yine 449 Euro ve 419 Pound olarak görebiliyoruz. Dolayısıyla daha çok orta-üst segment için geldiğini söylemek pek de yanlış olmayacaktır.
Başta ekran altı kamerasının işlevi soru işareti uyandırsa da; akıllı telefon üzerinde gelen ilk incelemelerinin ardından hem kameranın hem de cihazın genel kullanışlarında iyi sonuçlar verdiğini söyleyebiliriz. Yine de daha net bilgiler sunabilmek için biraz daha zaman geçmesini beklemek gerekecek.
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