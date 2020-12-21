Honor V40 grafik tasarımlarına ulaşıldı

Honor firması, Huawei ile olan ayrılığının ve bağımsız bir firma olmasının hemen ardından kullanıcılara bir telefon sunacaklarını söylemişti. Bahsedilen telefonun ise V40 olma ihtimali oldukça yüksek. Cihaz hakkında oldukça fazla sızıntı ve bilgi ortalıkta olsa da, bugün telefondan sızan görüntüler kullanıcılara daha net bir fikir veriyor.

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Honor V40 akıllı telefonunun sızan grafik tasarımları ve şemalarına bakıldığında ilk olarak kamera yapısı göze çarpıyor. Arka tarafta kendine has yuvarlak bir kamera modülü tasarımı görülebiliyor. Yine tasarımlardan çıkarım yapabileceğimiz üzere arka taraftaki kamera tasarımı bir saatten esinlenilmiş gibi. Kamera bölümünün içerisinde ise üçü büyük bir tanesi küçük olmak üzere dört farklı sensör görülebiliyor. Daha dikkatli bakıldığında ise kamera modulünün yanında görülebilen yazılardan telefonun Leica tarafından tasarlanmış asferik, yani yuvarlak olmayan bir lens yapısına sahip olacağı görülüyor.

Ön tarafta ise ön kameralar için ayrılmış sol üst taraftaki hap yapılı bir kamera bölümü göze çarpıyor. Tasarımlar yine ön kamera deliğinin diğer modellere göre daha küçük olacağını bizlere gösteriyor. Aynı zamanda ön taraftaki ekranın kavisli olduğunu da görebiliyoruz. Kavis oranı ise şemada gösterildiği üzere 88 derece.

FHD+ ve 120Hz bir ekran ile yakın zamanda gelmesi beklenen cihaz; muhtemelen Mediatek Dimensity 1000+ işlemciye ve 50MP bir ana kamerayla piyasaya sürülecek.