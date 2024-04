Çinli teknoloji devi Realme, bir süredir yeni akıllı telefonu olacak olan Realme C65 üzerinde çalışıyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Realme C65 lansman tarihi açıklandı. Detaylara bakalım.

Realme C65 lansman tarihi açıklamasını şirketin Resmi X hesabından paylaşıldı. X paylaşımına göre Realme C65 lansman tarihi 26 Nisan olacak.

If you thought the 5G experience couldn’t be any better then it’s time you meet #TheFastestEntrylevel5G, starting from Rs. 9999

Introducing the #realmeC65 5G, launching on 26th April #SmoothAndFaster5G @MediaTekIndia

