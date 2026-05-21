Honor Power3, markanın pil odaklı telefon serisinde bir sonraki adım olarak gündeme geldi. Çin’den gelen yeni bir söylenti, modelin mainstream akıllı telefonlar arasında pil kapasitesi rekorunu zorlayabileceğini öne sürüyor. Bu iddialar doğru çıkarsa, kullanıcılar daha uzun kullanım süresi sunan bir telefonla karşılaşabilir. Peki Honor Power3, Dimensity 8600 ve daha büyük bataryasıyla dikkat çekmeyi başarabilecek mi?

Honor Power3 için pil kapasitesi yükseliyor

Honor Power3 hakkındaki bilgiler şimdilik bir sızıntıdan ibaret. İddiaya göre Honor, telefonun pil kapasitesini 11.000 ila 12.000 mAh aralığına taşımayı planlıyor, ancak kesin rakam henüz netleşmiş değil. Bu seviye gerçekleşirse, cihaz şirketin bu alandaki sınırı bir kez daha yukarı taşıyacak.

Serinin bir önceki üyesi Honor Power2, ocak ayında 10.080 mAh kapasiteli bataryasıyla tanıtılmıştı. Yeni modelin bu değeri aşması, özellikle prizden uzak kalan kullanıcılar için daha uzun ekran süresi ve daha seyrek şarj ihtiyacı anlamına gelebilir. Büyük pil arayanlar için Honor Power3 ismi bu yüzden şimdiden öne çıkıyor.

Telefonun kalbinde ise yaklaşan MediaTek Dimensity 8600 SoC yer alacak. Bu işlemci, Power2’de kullanılan Dimensity 8500’ün ardından seride güncellenmiş bir seçenek olacak. Yani Honor, yalnızca pili büyütmekle kalmıyor, aynı zamanda donanım tarafında da bir yenileme hazırlıyor.

Honor Power3 teknik özellikleri

İşlemci: MediaTek Dimensity 8600 SoC

Pil: 11.000-12.000 mAh aralığında olması bekleniyor

Ekran: 6,8 inç düz LTPS OLED

Çözünürlük: 1.5K

Durum: Sızıntı bilgisi, resmi tanıtım yapılmadı

Ekran tarafında da 6,8 inç büyüklüğünde düz LTPS OLED panel ve 1.5K çözünürlük beklentisi var. Bu kombinasyon, büyük ekran isteyenlere geniş bir kullanım alanı sunarken, düz panel yapısı günlük kullanımda daha sade bir deneyim sağlayabilir. Pil kapasitesiyle birlikte düşünüldüğünde cihaz, uzun süreli medya tüketimi ve yoğun kullanım senaryolarına dönük bir profil çiziyor.

Honor’un Honor Power3 için birkaç ay daha beklemesi gerekebilir. Bu da önümüzdeki dönemde cihazla ilgili daha fazla sızıntı ve detayın ortaya çıkabileceği anlamına geliyor. Şimdilik tablo, pil kapasitesini merkeze alan yeni bir model hazırlığına işaret ediyor.

