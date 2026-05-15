Popüler sosyal medya platformu Instagram, kullanıcıların birbirleriyle etkileşim kurma biçimini değiştirmeyi hedefleyen yeni bir aracı kullanıma sundu. Instagram Instants olarak adlandırılan bu sistem, hem uygulama içi bir özellik hem de bağımsız bir ephemeral fotoğraf paylaşımı aracı olarak konumlanıyor. Peki, Instagram Instants kullanıcı deneyiminde neleri değiştiriyor?

Instagram Instants ile içerik paylaşımı nasıl olacak?

Instagram Instants, temelinde seçili kişilerle hızlı ve geçici içerikler paylaşma prensibine dayanıyor. Hikayelerden farklı olarak bu yeni araçta, bir paylaşım yaptığınızda metin girişi doğrudan görselin üzerinde yer alıyor. Paylaşım sonrası üzerinde herhangi bir düzenleme yapılmasına ise izin verilmiyor.

Kullanıcılar, içeriklerini kimlerle paylaşacaklarını anlık olarak seçebiliyor. Paylaşılan gönderilere gelen yanıtlar ise doğrudan kullanıcıların DM (direkt mesaj) kutusuna düşüyor. Ayrıca, hatalı bir gönderim durumunda içerikleri geri çekmenizi sağlayan bir Instagram Instants geri alma (Undo) butonu da arayüzde yer alıyor.

Yeni Instagram Instants yardımcı uygulaması, kullanıcıların kameraya çok daha hızlı erişmesini hedefliyor. Seçili ülkelerde hem iOS hem de Android platformları için dağıtımına başlanan uygulama, kişisel arşivinize de erişim imkanı tanıyor. Arayüzün sağ üst köşesinden ulaşılan arşiv, yalnızca kullanıcı tarafından görüntülenebiliyor.

Ephemeral içerik nedir?

Ephemeral (geçici) içerik, platform üzerinde paylaşıldıktan sonra belirli bir süre sonunda otomatik olarak silinen veya kısıtlı bir etkileşim döngüsü sunan dijital paylaşımlardır. Bu format, kullanıcıların günlük rutinlerini daha doğal ve anlık bir şekilde paylaşmalarına olanak tanır.

