Honor Play 4T, 9 Nisan’da tanıtılacak!

Fiyat performans oranı yüksek cihazlarıyla ilgi çeken Çin’li üretici Honor, geçtiğimiz günlerde Honor Play 9A modelini kullanıcılara tanıtmıştı. Firma sıradaki akıllı telefonu olan Honor Play 4T modelini ise 9 Nisan tarihinde tanıtacak. Cihazın özelliklerine haberimizde yakından bakalım.

Honor tanıtacağı yeni model ile ilgili Weibo üzerinden bir paylaşım gerçekleştirdi. Tanıtım tarihini duyurmak amacıyla yapılan paylaşımda cihazın özelliklerine yer verilmese de cihazın çentiksiz ekranını temsil eden bir silüetine yer verildi.

Sızıntılarıyla popüler olan Çin’li Digital Chat Station’ın yaptığı paylaşıma göre ise Honor Play 4T su damlası çentikli bir ekrana sahip olacak. Söz konusu ekran 6.3″ boyutunda ve FHD+ çözünürlük ile gelecek. Ayrıca akıllı telefona Kirin 810 işlemcisinin güç vereceği ve cihazın 22 W gücünde hızlı şarj destekleyen 4.000 mAh kapasiteli pil paketi ile kullanıcılara sunulacağı sızan bilgiler arasında.

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Kamera tarafında arkada üçlü kamera kurulumuna sahip olması beklenen modelin ana kamera görevini 48 MP çözünürlüğündeki lens üstlenirken, bu lense 8 ve 2 MP çözünürlüklü lensler eşlik edecek. 8 MP’lik sensörün geniş açı lensi olması tahmin edilirken, 2 MP’lik sensörün derinlik sensörü olacağı tahmin ediliyor.

Haberimizde yer alan bilgilerin sızıntılara dayandığını ve Honor tarafından açıklanmadığını belirtmiş olalım. Cihaza ait özelliklerin kesinleşmesi için tanıtım tarihini beklememiz gerekiyor.