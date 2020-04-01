EMUI 10.1 güncellemesini alacak Huawei ve Honor modelleri açıklandı!

Birkaç gün önce Huawei, P40, P40 Pro ve P40 Pro + gibi en yeni amiral gemisi modellerini tanıttı. Bugün itibariyle firma tarafından açıklanan bilgilere göre, Android 10 tabanlı EMUI 10.1 modelini alacak olan tüm Huawei ve Honor modelleri kesinleşti.

EMUI 10.1 ile gelecek olan en büyük özellik, Huawei’nin yeni sanal asistanı “Celia” olarak görünüyor. Hey Celia kısayolu ve güç tuşuna belirli bir süre basılı tutarak çağrılabilen asistan, rakiplerine kıyasla birçok yeni özellik vadediyor.

İlginizi çekebilir: Epic Games Store’da, 164 TL değerinde üç oyun ücretsiz oldu!

Genel olarak beta sürüm tarihleri verilen cihazlar için, Huawei ilk olarak çıkış ülkelerine önem verecek. Önceki sürümlere dayanan tecrübeler göz önüne alındığında güncellemelerin iki ay gibi bir süre içerisinde ülkemiz için de geleceğini söyleyebiliriz.

31 Mart itibariyle beta güncellemesi alacak cihazlar

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 RS Porsche Design

Huawei Mate 20 X 4G

Huawei Nova 6

Huawei Nova 6 5G

Huawei Nova 6 SE

Huawei MatePad Pro

Huawei MediaPad M6 (8.4/10.8)

Huawei MediaPad M6 Turbo Edition

Honor 9X

Honor 9X Pro

Honor V30

Honor V30 Pro

Honor V20

Honor 20

Honor 20 Pro

Honor Magic 2

Nisan ayı başında betaya kavuşacak cihazlar

Huawei Nova 5

Huawei Nova 5Z

Huawei Nova 5 Pro

Huawei Nova 5i Pro

Honor 20S

Nisan ayı ortası

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei Mate 30 4G

Huawei Mate 30 5G

Huawei Mate 30 Pro 4G

Huawei Mate 30 Pro 5G

Huawei Mate 30 RS Porsche Design

Nisan ayı sonu