EMUI 10.1 güncellemesini alacak Huawei ve Honor modelleri açıklandı!

Xiaomi, Hindistan’daki ürünlerine zam yapmak zorunda kaldı. Maalesef ki tarihler 1 Nisan’ı gösterse de bu durum bir şaka değil. Zammın sebebi artan vergilerden kaynaklanıyor.

Firmanın Hindistan ayağından sorumlu olan Manu Kumar Jain, Twitter üzerinden birtakım açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Mi fans, #GST on mobile phones has increased by 50% from 12% to 18%.

After much deliberation & in keeping with #Xiaomi policy of maintaining <5% margin on our hardware products,we will be increasing prices of our products.

New prices will be effective immediately. Thank you! 🙏 pic.twitter.com/mdTqKdXm3r

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) March 31, 2020