Çinli dev Honor bugün söz verdiği gibi karşımıza Honor Magic Vs2 modeli ile çıktı. Katlanabilir telefon alanında rakiplerine göz dağı veren Honor, yeni canavarı ile fiyat avantajına da sahip olması ile dikkat çekiyor. HONOR Magic Vs2, kendisine özgü bir tasarım sunuyor. Aynı zamanda yüksek performanslı teknolojiye sahip. İç ekranı 7,92 inç boyutunda ve 20:9 en-boy oranına sahip FHD+ 120Hz LTPO OLED ile dikkat çekerken, dış ekranı ise 6,43 inç boyutunda ve aynı teknolojiyi kullanıyor.

Bu ekranlar, 10 bit renk derinliği, %100 DCI-P3 renk aralığı, HDR10+ ve 1,07 milyar renk gibi özelliklerle yüksek kaliteli görseller sunuyor. Ayrıca Dolby Vision ve IMAX Enhanced’i de destekliyorlar ve TÜV Rheinland titreşimsiz sertifikasına sahip.

HONOR Magic Vs2, benzersiz Luban titanyum menteşesi ve dayanıklı katlama mekanizması ile dikkat çekiyor, aynı zamanda HONOR’un kendi geliştirdiği kalkan çeliği malzemesini kullanıyor. Cihaz hafif, katlandığında sadece 10,7 mm kalınlığındadır ve açıldığında 5,1 mm inceliğiyle dikkat çeker, ayrıca sadece 229 gram ağırlığında.

Telefon, günümüzde hala güçlü bir işlemci olan Snapdragon 8+ Gen 1 Mobil Platform tarafından destekleniyor ve 12/256 GB veya 16/256 GB depolama seçenekleri sunuyor. Kamera kurulumu da oldukça etkileyici, 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açılı lens, optik zoomlu 20MP telefoto lens (OIS) ve her iki ekranda da 16MP ön kamera bulunuyor.

Ses açısından, telefon stereo hoparlörlere sahiptir ve DTS:X Ultra ses efektlerini destekler. 5000mAh pil ile donatılmıştır ve 66W hızlı şarjı destekler. Cihaz, Android 13 tabanlı MagicOS 7.2 sistemi üzerinde çalışıyor. Muhtemelen Android 14 güncellemesini de bu canavar yakın bir zamanda alacak.

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HONOR Magic Vs2 üç renkte geliyor. Bunlar; Kadife siyahı (tüy elyafı), Buzul mavisi (tüy elyafı) ve Mercan moru (düz deri). Fiyatı ise aşağıdaki gibi;

HONOR Magic Vs2 (12 GB + 256 GB): 6999 yuan (960 dolar)

HONOR Magic Vs2 (16 GB + 512 GB): 7699 yuan (1055 dolar)

HONOR Magic Vs2 özellikleri

Dahili Ekran: 7,92 inç büyüklüğünde 2344 x 2156 Piksel çözünürlüğünde OLED 10:9 en boy oranlı LTPO ekran, 120 Hz yenileme hızı, 3840 Hz yüksek frekanslı PWM göz koruması, HDR10+, 1,07 milyar renk, DCI-P3 Geniş Renk Gamı, 1600 nite kadar parlaklık, Dolby Vision

Harici Ekran: 6,43 inç büyüklüğünde 2376 x 1060 Piksel çözünürlüğünde OLED 20:9 en boy oranlı LTPO ekran, 120 Hz yenileme hızı, 3840 Hz yüksek frekanslı PWM göz koruması, HDR10+, 1,07 milyar renk, DCI-P3 Geniş Renk Gamı, 2500 nit’e kadar parlaklık

İşlemci: Sekiz Çekirdekli Snapdragon 8+ Gen 1 4nm Mobil Platform

Bellek ve depolama: 256 GB depolama / 512 GB depolama ile 12 GB / 16 GB RAM

Arka Kamera: 50MP Kamera, f/1,9 diyafram açıklığı, LED flaş, f/2,2 diyafram açıklığına sahip 12MP ultra geniş kamera, makro seçeneği, f/2,4 diyafram açıklığına sahip 20MP (OIS) 2,5x Optik Zoom Kamera ve Titreşim sensörü

Ön kamera: f/2,2 diyafram açıklığına sahip 16 MP ön kamera

IMAX Enhanced sertifikalı, 3-MIC Stereo Ses Alımı, DTS: X Ultra Algoritması

Pil: 66W Süper hızlı kablolu şarjla 5000mAh (tipik) pil

Boyutlar: 157,5x 146,2 mm (katlandığında 74,4 mm) ×5,1 (katlandığında 10,7) mm; Ağırlık: 229g