Honor Magic V2 lansmanı yaklaşıyor. Magic V2 katlanabilir akıllı telefonla ilgili çeşitli söylentiler ve raporlar ortaya çıkmıştı. Katlanabilir telefon şimdi ise 3C sertifika sitesinde göründü. İşte detaylar.

Honor Magic V2, 2K LTPO katlanabilir OLED ekrana sahip olacak

Çinli akıllı telefon üreticisinin Magic V2 katlanabilir akıllı telefonunu yakında piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu cihaz kısa süre önce Çin’in MIIT sertifikasında ortaya çıkarken, model şimdi 3C sertifikasında da ortaya çıktı. Önceki listeleme VER-AN10 model numarasını taşıdığını ortaya koymuştu. Şimdi, 11V/6A şarj hızlarını destekleyerek piyasaya sürüleceğini ortaya koyan 3C sertifikasında bile görüldü.

Başka bir deyişle, 66W hızlı şarj oranını destekleyecek. Daha önceki raporlara göre, Honor Magic V2 büyük bir 5.000mAh pil kapasitesiyle beraber gelecek. Cihaz ayrıca, 2K çözünürlüğe sahip bir LTPO OLED panele sahip olacak. Donanım kısmında ise 16 GB’a kadar RAM ve 512 GB dahili depolama alanıyla eşleştirilecek Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ve Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci varyantları ile donatılması bekleniyor.

İlginizi çekebilir: Samsung Yeni Unpacked Etkinliği İçin Tarih Verdi!

Honor’un en yeni katlanabilir telefonunun, bu yılın başlarında piyasaya sürülen Huawei Mate X3 modeline benzer olabilecek daha ince ve daha hafif bir tasarıma sahip olması bekleniyor. Yaklaşmakta olan bu üst düzey telefonla ilgili haberler ortaya çıktığında yeni detayları paylaşıyor olacağız. Lütfen bizi takip etmeye devam edin.