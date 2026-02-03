Honor’un yeni amiral gemisi akıllı telefonu Honor Magic 8 Pro Türkiye’de resmen satışa sunuldu. Bu sabah erken saatlerde cihazın çıkış tarihinin 3 Şubat olarak belirlendiği bilgisini paylaşmıştık. Beklenen oldu ve yeni Honor Magic 8 Pro resmen Türkiye’de satışa çıktı. Peki Honor Magic 8 Pro Türkiye fiyatı ne kadar, özellikleri neler?

Honor Magic 8 Pro özellikleri neler?

Honor Magic 8 Pro, 6,71 inç büyüklüğündeki LTPO OLED ekranıyla akıcı ve parlak bir görüntü deneyimi sunuyor. 120 Hz yenileme hızı, arayüz geçişlerinden oyun performansına kadar her alanda akıcılığı artırırken, 6000 nit seviyesine ulaşan tepe parlaklık değeri açık havada rahat bir kullanım sağlıyor. Dolby Vision ve HDR Vivid desteği, video ve dizi izleme deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Tasarım tarafında NanoCrystal Shield cam ön yüzey, fiber takviyeli arka kapak ve alüminyum çerçeve tercih ediliyor. IP68 ve IP69K sertifikaları sayesinde cihaz, suya ve toza karşı yüksek dayanıklılık sunuyor. 219 gram ağırlığındaki gövde, büyük bataryaya rağmen dengeli bir tutuş hissi vermeyi hedefliyor.

Magic 8 Pro’nun kalbinde, Qualcomm’un 3 nm üretim sürecine sahip Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunuyor. Yeni Oryon V3 çekirdek mimarisi, yüksek performansı enerji verimliliğiyle birleştirerek özellikle yoğun kullanım senaryolarında istikrarlı bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Adreno 840 GPU ise oyun ve grafik performansında güçlü bir yapı sağlıyor.

Honor Magic 8 Pro, kamera tarafında çok yönlü ve yüksek çözünürlüklü bir sistem sunuyor. 50 MP ana kamera günlük çekimlerde dengeli sonuçlar üretirken, 200 MP periskop telefoto kamera 3,7x optik zoom ile uzak mesafelerde detay avantajı sağlıyor. Ultra geniş açı kamera ise manzara ve kalabalık çekimler için esneklik sunuyor.

Video tarafında 4K çözünürlükte 120 fps kayıt, OIS ve gelişmiş HDR desteği bulunuyor. Ön tarafta yer alan 50 MP selfie kamerası ve 3D TOF sensörü hem güvenli yüz tanıma hem de kaliteli ön kamera çekimleri sunmayı hedefliyor. Büyük stereo hoparlörler de multimedya deneyimini tamamlıyor.

Honor Magic 8 Pro’nun global versiyonu, 7100 mAh kapasiteli büyük bir batarya ile geliyor. Avrupa modelinde 6270 mAh kapasite bulunurken, Türkiye’de cihaz 7100 mAh kapasiteyle geldi. Bu kapasite, yoğun kullanımda dahi uzun ekran süresi hedefleyen kullanıcılar için önemli bir avantaj oluşturuyor. Honor, büyük bataryayı hızlı şarj teknolojileriyle destekleyerek kullanım konforunu artırıyor.

Cihazda 100W kablolu hızlı şarj, 80W kablosuz şarj ve ters şarj özellikleri bulunuyor. Bu yapı, Magic 8 Pro’yu hem uzun pil ömrü sunan hem de kısa sürede şarj edilebilen bir amiral gemisi hâline getiriyor.

Cihaz, Android 16 tabanlı MagicOS 10 ile çalışıyor ve Honor tarafından 7 büyük Android güncellemesi desteği sunuluyor. Bu uzun yazılım desteği, Magic 8 Pro’yu sadece bugünün değil, önümüzdeki yılların da güçlü bir amiral gemisi hâline getiriyor.

Teknik özellikler

Ekran: 6,71 inç LTPO OLED, 1256 × 2808 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, Dolby Vision, HDR Vivid, 6000 nit tepe parlaklık

6,71 inç LTPO OLED, 1256 × 2808 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, Dolby Vision, HDR Vivid, 6000 nit tepe parlaklık İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)

Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) CPU & GPU: Oryon V3 çekirdek mimarisi, Adreno 840 GPU

Oryon V3 çekirdek mimarisi, Adreno 840 GPU İşletim sistemi: Android 16 tabanlı MagicOS 10, 7 büyük Android güncellemesi desteği

Android 16 tabanlı MagicOS 10, 7 büyük Android güncellemesi desteği Bellek & depolama: 12 GB / 16 GB RAM, 256 GB – 1 TB UFS 4.1 depolama seçenekleri

12 GB / 16 GB RAM, 256 GB – 1 TB UFS 4.1 depolama seçenekleri Arka kamera: 50 MP ana kamera (OIS), 200 MP periskop telefoto (3,7x optik zoom, OIS), 50 MP ultra geniş açı

50 MP ana kamera (OIS), 200 MP periskop telefoto (3,7x optik zoom, OIS), 50 MP ultra geniş açı Ön kamera: 50 MP selfie kamera + 3D TOF sensörü

50 MP selfie kamera + 3D TOF sensörü Video: 4K@120 fps, 10-bit HDR, OIS ve EIS desteği

4K@120 fps, 10-bit HDR, OIS ve EIS desteği Batarya: 7100 mAh (Global)

7100 mAh (Global) Şarj: 100W kablolu, 80W kablosuz, ters kablolu ve ters kablosuz şarj

100W kablolu, 80W kablosuz, ters kablolu ve ters kablosuz şarj Dayanıklılık: IP68 / IP69K su ve toz dayanımı

IP68 / IP69K su ve toz dayanımı Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, kızılötesi port, USB-C 3.2

Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, kızılötesi port, USB-C 3.2 Güvenlik: Ultrasonik ekran içi parmak izi okuyucu, yüz tanıma

Honor Magic 8 Pro Türkiye fiyatı ne kadar?

Honor Magic 8 Pro, Türkiye’de 85.000 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla satışa sunuluyor. Lansmana özel kampanya kapsamında cihaz, 28 Şubat’a kadar 79.999 TL fiyat etiketiyle kullanıcılarla buluşuyor. Bu indirimli dönem, üst segment bir amiral gemisi arayanlar için dikkat çekici bir fırsat oluşturuyor.

İlginizi Çekebilir: Xiaomi 17 Ultra Avrupa fiyatı sızdı! Yurt dışı Xiaomi 17 Ultra almak isteyenlere geçmiş olsun!

Peki siz Honor Magic 8 Pro’nun Türkiye fiyatını ve sunduğu donanımı nasıl değerlendiriyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

Aşağıda HWP’nin inceleme videosunu bulabilirsiniz: