Rockstar Games tarafından 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya sürülmesi beklenen GTA 6, dünya çapında büyük bir heyecan yaratıyor. Ancak Türkiye’deki oyunseverler için bu heyecan, ülkenin değişen dijital platform yasaları nedeniyle yerini ciddi bir endişeye bırakmış durumda. Steam, PlayStation Store ve Epic Games gibi devlerin tabi olacağı yeni düzenlemeler, oyunun Türkiye’deki akıbetini doğrudan etkileyecek. Peki, yüksek şiddet içerikli GTA 6, Türkiye pazarında erişim engeliyle karşılaşabilir mi?

Dijital oyun platformlarına temsilci zorunluluğu ve GTA 6

Türkiye’de uzun süredir tartışılan ve sosyal medya platformları için uygulanan temsilcilik zorunluluğu yasası, artık dijital oyun mağazalarını da kapsıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı destekli bu yeni yasa taslağı, Steam, Epic Games Store ve PlayStation Store gibi platformların Türkiye’de resmi bir tüzel kişilik atamasını, BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) ile doğrudan iletişim kurmasını ve elde edilen gelirlerin Türkiye sınırları içerisinde vergilendirilmesini istiyor.

Bu gerekliliklere uymayan platformlar için kademeli olarak artan ağır yaptırımlar söz konusu. İlk aşamada milyonlarca lirayı bulan idari para cezaları uygulanırken, asıl caydırıcı unsur bant genişliği daraltılması oluyor. GTA 6‘nın beklenen 150-200 GB’lık boyutunu düşünürsek, internet hızlarının %90 oranında kısıtlanması, oyunun indirilmesini pratik olarak imkansız hale getirecektir. Bu durum, platformların ya uyum sağlamasını ya da pazardan çekilmesini zorluyor.

İçerik denetimi ve yaş derecelendirmesi tehlikesi

Yeni yasal düzenlemenin bir diğer kritik maddesi ise Türkiye’de satılan her oyun için yerel bir yaş derecelendirme sisteminin zorunlu kılınmasıdır. Mevcut uluslararası PEGI veya ESRB sistemleri yerine, BTK‘ya milli güvenlik, kamu düzeni ve özellikle çocukların korunması gerekçeleriyle oyun içeriklerine müdahale etme yetkisi tanınıyor.

Biliyoruz ki GTA 6, serinin önceki oyunlarında olduğu gibi yoğun şiddet, uyuşturucu kullanımı, argo ve yetişkinlere yönelik temalar içerecek. Eğer bu içerikler, yeni yerel denetim mekanizmalarında “toplumsal değerlere aykırı” olarak işaretlenirse, oyunun Türkiye’deki dijital mağazalardan tamamen kaldırılması ya da erişimine erişim engeli getirilmesi hukuken mümkün hale geliyor.

PEGI’nin oldukça katı kurallara sahip olduğu bilinen bir geçek ancak Türkiye’de yasal düzenleyicilerin tutumu oyunların ülkemizde erişilebilir olup olmamasını belirleyecek.

Rockstar Games Launcher ve teknik erişim engelleri

Rockstar Games oyunlarını oynayanların aşina olduğu bir diğer durum da, Rockstar Games Launcher oyun başlatıcısı kullanma zorunluluğu diyebiliriz. Bu durum, ana platformlar (Steam, PlayStation Store) Türkiye’de temsilci atasa bile, Rockstar Games’in kendisi temsilcilik açmayı reddederse, GTA VI başlatıcısının erişiminin engellenmesi riskini beraberinde getiriyor. Bu senaryoda oyun kütüphanede görünse de, sunuculara bağlantı kurulamadığı için çalışmayacaktır. Bu, GTA 6 için en büyük teknik risklerden biri olarak görülüyor.

Yasak kararı gelirse oyuncuları ne bekliyor?

Oyun sektörünün Türkiye’de büyük bir ekonomik hacme sahip olduğu göz önüne alındığında, GTA 6 gibi devasa bir yapımın kısıtlanması veya yasaklanması, e-spor ve oyun yayıncılığı ekosistemini derinden etkileyecektir. Oyuncular arasında VPN çözümleri konuşulsa da, yeni nesil DRM (Dijital Hak Yönetimi) sistemleri bölgesel kısıtlamalar konusunda çok daha hassas çalışıyor.

Tüm bu yasal ve teknik zorluklara rağmen iyimser bir senaryo da mevcut. Daha önceki sosyal medya krizlerinde görüldüğü gibi, dev platformların son anda yasalara uyum sağlayıp Türkiye’de temsilcilik açma kararı alması mümkün. Türk oyuncularının en büyük umudu, Rockstar ve Valve gibi firmaların bu büyük pazarı ve GTA 6‘yı bekleyen milyonlarca hayranını kaybetmeyi göze alamaması yönünde ilerliyor.

