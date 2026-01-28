Tesla, Türkiye’deki elektrikli araç kullanıcıları için büyük bir adım atarak şarj ağını genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda, stratejik bir konum olan Eskişehir’de yepyeni bir Tesla Supercharger istasyonu resmen açıldı. Şirket, bu yeni yatırımıyla şehirlerarası yolculuklarda yaşanan menzil kaygısını önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor. Peki, yeni Tesla Supercharger istasyonu hangi özelliklere sahip ve bölgedeki EA sahipleri için ne anlama geliyor?

Eskişehir Tesla Supercharger istasyonu nerede ve hangi gücü sunuyor?

Yeni Tesla Supercharger istasyonu, Ankara – Eskişehir Yolu üzerindeki Opet – Candaş Petrol tesislerinde hizmet veriyor. İstasyon, aynı anda 8 elektrikli araca hızlı şarj imkanı sunan 8 adet üniteye (stall) sahip. Bu geniş kapasite, özellikle yoğun seyahat dönemlerinde bekleme süresini minimize etmeyi amaçlıyor. Tesisin 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verecek olması da büyük bir avantaj sağlıyor.

Teknik kapasite açısından bakıldığında, Eskişehir şarj istasyonu maksimum 250 kW güç sunarak araçların pillerini rekor sürede doldurmasına olanak tanıyor. En kritik detaylardan biri ise, istasyonun yalnızca Tesla modellerine değil, CCS uyumluluğu olan diğer tüm elektrikli otomobillere de açık olması. Bu karar, Türkiye’deki tüm elektrikli araç şarjı ekosistemini destekleyen önemli bir gelişme olarak görülüyor.

Güncel şarj ücretleri ve bekleme tarifesi

Elektrikli araç sahiplerinin merak ettiği bir diğer konu da fiyatlandırma politikası oldu. Tesla marka araç sahipleri için kilowatt saat (kWh) başına belirlenen taban ücret 9,40 TL. Eğer CCS uyumlu şarj ile farklı marka bir araç şarj edilirse, bu durumda kWh başına ödenmesi gereken ücret 11,70 TL olarak belirleniyor. Fiyatlandırma, pazar koşullarına ve enerji maliyetlerine göre dinamik olarak güncelleniyor.

Şarj işlemi tamamlandığı halde istasyon ünitesinin meşgul edilmesine karşı uygulanan bekleme ücretleri de açıklandı. Eğer araç şarjı bitmiş olmasına rağmen istasyonda kalmaya devam ederse, dakikada 20,00 TL’ye varan “idle fee” (boş durma ücreti) yansıtılıyor.

Bu kural, istasyonun verimliliğini artırmayı ve diğer kullanıcılara hızlı erişim sağlamayı amaçlıyor. Tesla Supercharger ağının Türkiye genelindeki genişlemesiyle birlikte menzil endişesinin giderek azaldığını söyleyebiliriz.

İlginizi Çekebilir: 500 binden fazla aracı etkiledi! Volkswagen grubu neden geri çağırıyor?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Türkiye’deki Tesla Supercharger ağının gelişimi hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!