Honor’un yeni amiral gemisi Honor Magic 8 serisiyle ilgili sızıntılar giderek netleşiyor. Kaynaklar, takvimde beklenenden daha erken bir tanıtıma işaret ediyor. Üstelik aile bu kez tek bir modelle sınırlı kalmayabilir; farklı ekran, kamera ve pil tercihleriyle genişleyen bir ürün gamı konuşuluyor. Peki Honor Magic 8 ne zaman çıkacak, özellikleri neler olacak?

Honor Magic 8 ne zaman çıkacak?

Weibo’da paylaşılan bilgilere göre Honor Magic 8 serisinin Ekim ortasında tanıtılması bekleniyor. Bu, geçen yılın Magic 7 serisine kıyasla birkaç hafta daha erken bir takvim anlamına geliyor (Magic 7, Ekim sonunda duyurulmuş ve Kasım 2024 başında satışa çıkmıştı). Erken tanıtım iddiası, yıl sonu rekabetinde sahneye hızlı çıkmak isteyen Honor’un stratejisiyle örtüşüyor.

Honor Magic 8 çıkış tarihi için resmi bir gün verilmiş değil; ancak Ekim ortası bir etkinlik gerçekleşirse, Çin iç pazarında Ekim sonu–Kasım başı gibi ilk satışların başlaması sürpriz olmayacaktır. Küresel pazarda satışlar ise her zamanki gibi Çin’den daha sonra başlayacak. Büyük ihtimalle 2026 yılında cihazı Türkiye topraklarında göreceğiz.

İlginizi Çekebilir: iPhone 17 kılıfı sızdırıldı! FineWoven kılıflardaki aşınma sorunu tarih oluyor!

Seride yer alan modeller de dikkat çekici. Standart Magic 8 ve Magic 8 Pro’nun yanı sıra, söylentilere göre kompakt boyutlu Magic 8 Mini ve üst seviye kamera/yazılım odağı taşıyan Magic 8 Ultra varyantları masada. Ancak Mini ve Ultra’nın 2026 başında ayrı bir lansman ile duyurulabileceği konuşuluyor.

Ailenin teknik cephesinde Mini modelinin Dimensity 9500 ile 6,3 inç ekrana ve ince bir gövdeye yöneleceği; ana ve Pro modellerinde ise büyük kapasiteli pillerin, gelişmiş telefoto/periskop sistemlerinin öne çıkacağı söyleniyor. Günlük kullanımda kalınlık/ağırlık dengesini korurken fotoğraf, video ve pil ömrü üçgeninde daha “amiral gemisi” bir his hedefleniyor.

İlginizi Çekebilir: Honor Pad GT 2 Pro tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Şimdilik renk seçeneklerinin dört alternatiften oluşacağı, tüm ailede kablosuz şarj, periskop kamera ve ultrasonik ekran içi parmak izi gibi üst sınıf özelliklerin standart hâle gelebileceği bilgisi öne çıkıyor.

Siz Honor Magic 8 serisinin bu takvim ve özelliklerle sahne almasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Lansmanda görmek istediğiniz model hangisi olurdu? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.