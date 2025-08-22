Apple, merakla beklenen iPhone 17 serisini tanıtmaya hazırlanırken, lansman öncesi yeni sızıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Kısa bir süre önce, cihazların kılıfları sızdırıldı. Büyük ihtimalle iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinde göreceğimiz bu kılıf, Apple’ın önceki kılıflarında var olan bir eksiği giderecek gibi. Peki iPhone 17 kılıfı nasıl olacak?

iPhone 17 kılıfı nasıl olacak? İşte iPhone 17 Pro kılıfı

Sızdırılan görseller, iPhone 17 kılıf tasarımında önemli yeniliklere işaret ediyor. Öncelikle kullanılan yoğun ve hafif dokulu yüzey, elde daha sağlam bir tutuş sağlarken, parlama ve aşınma gibi sorunları en aza indiriyor. Böylece kılıf, haftalarca kullanımdan sonra bile ilk günkü görünümünü korumayı hedefliyor.

Apple, geçtiğimiz yıl FineWoven kılıflarını piyasaya sürmüş ancak kullanıcılar tarafından yeterince dayanıklı bulunmadığı için yoğun eleştiriler almıştı. Görünüşe göre şirket bu eleştirilerden ders alarak yeni TechWoven kılıflarıyla sahneye çıkacak. Kumaş tabanlı yapıyı koruyan Apple, bu kez daha sağlam ve günlük kullanımda daha uzun ömürlü bir çözüm sunmayı amaçlıyor.

Apple ayrıca bu yeni seride metalik tuşlara yer veriyor. Daha net ve tatmin edici bir dokunma hissi sağlayacak bu tuşlar, kullanıcı deneyimini yukarı taşımayı hedefliyor. Alt kısımda ise dikkat çekici bir detay olarak omuz askısı ya da farklı aksesuarların takılabileceği ek açıklıklar yer alıyor. Bu sayede kılıf, yalnızca koruma değil, aynı zamanda çok yönlü kullanım avantajı sunacak.

Renk seçenekleri de oldukça geniş tutulmuş durumda. Siyah, kahverengi, mavi, yeşil, mor ve turuncu olmak üzere toplam altı farklı alternatif ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Tonların mat ve dengeli olması, özellikle iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max’in premium tasarım çizgileriyle uyumlu bir görünüm sağlayacak.

Standart iPhone 17 kılıfı ve yeni tanıtılacak ultra ince iPhone 17 Air kılıfının nasıl görüneceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

iPhone 17 serisi ne zaman çıkacak?

Yeni kılıf serisinin, 9 Eylül’de yapılması beklenen büyük lansmanda iPhone 17 ailesiyle birlikte tanıtılması planlanıyor. Pro modeller için yıllar sonra gelen en büyük tasarım değişikliğinin yanı sıra 48 MP telefoto kamera gibi dikkat çekici yenilikler konuşuluyor. Öte yandan iPhone 17 Air’in 5,4 mm inceliğiyle bugüne kadarki en ince iPhone olması bekleniyor.

Tüm bu yeniliklerle birlikte Apple’ın yeni kılıflarının da öne çıkacağı kesin. Hem tasarım hem de kullanım kolaylığı açısından yapılan geliştirmeler, TechWoven kılıfları FineWoven serisinin yarattığı olumsuz algıyı unutturacak gibi görünüyor.

Siz bu yeni iPhone 17 kılıf modellerini nasıl buldunuz? Apple sizce bu kez kullanıcıların beklentilerini karşılayabilecek mi? Görüşlerinizi paylaşmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.