Honor, Çin’de düzenlediği büyük lansman etkinliğinde, performans odaklı yeni bir oyuncu tableti olan Honor Pad GT 2 Pro‘yu tanıttı. Amiral gemisi seviyesinde özelliklerle donatılan bu cihaz, özellikle yüksek kare hızında akıcı bir oyun deneyimi sunmayı hedefliyor. Gücünü Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden alan tablet, mobil oyuncular için yeni bir standart belirlemeye aday.
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Honor Pad GT 2 Pro Neler Sunuyor?
Honor Pad GT 2 Pro‘nun en dikkat çekici özelliği, şüphesiz ki 12.5 inç boyutundaki 3K çözünürlüklü OLED ekranı. Tam 165Hz yenileme hızı sunan bu ekran, Honor’un “Phantom Engine” olarak adlandırdığı özel GPU motoru sayesinde inanılmaz derecede akıcı bir oyun deneyimi vaat ediyor. Honor, CrossFire gibi uyumlu oyunların tablette doğal 165 fps hızında çalışabildiğini iddia ediyor. Bu yüksek performans, grafen katmanlı geniş bir soğutma sistemiyle destekleniyor.
Donanım tarafında ise amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 16 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar depolama alanı ile birleşerek her türlü zorlu görevin üstesinden geliyor. Ses deneyimi de unutulmamış; IMAX sertifikalı 8 hoparlörlü kurulum, mekansal ses desteğiyle oyun ve filmlerde sizi atmosferin içine çekiyor.
Tüm bu güce, 66W hızlı şarj desteğine sahip 10.100 mAh kapasiteli devasa bir batarya enerji veriyor. 5.99 mm inceliğinde ve 532 gram ağırlığındaki tablet, kalem ve klavye gibi aksesuarları da destekleyerek sadece bir oyun cihazı değil, aynı zamanda bir üretkenlik aracı olduğunu da kanıtlıyor.
Honor Pad GT 2 Pro Teknik Özellikleri
- Ekran: 12.5 inç OLED, 3K Çözünürlük, 165Hz Yenileme Hızı
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
- Oyun Teknolojisi: Honor Phantom Engine
- Bellek (RAM): 8 GB / 12 GB / 16 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
- Ses: 8 Hoparlör, IMAX Sertifikalı Mekansal Ses
- Batarya: 10.100 mAh
- Hızlı Şarj: 66W
- Boyutlar: 5.99 mm incelik, 532 gr ağırlık
- Destek: Kalem ve Klavye Aksesuarları
Honor Pad GT 2 Pro Ne Kadar?
Buz Kristali Beyazı ve Hayalet Grisi renk seçenekleriyle gelen Honor Pad GT 2 Pro, şimdilik sadece Çin pazarında satışa sunuldu. Cihazın farklı donanım seçenekleri için belirlenen Dolar bazlı fiyatları şu şekilde:
- 8 GB RAM + 128 GB: ~349 Dolar
- 8 GB RAM + 256 GB: ~377 Dolar
- 12 GB RAM + 256 GB: ~419 Dolar
- 16 GB RAM + 512 GB: ~474 Dolar
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Siz Honor Pad GT 2 Pro hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.