HONOR, Mobil Dünya Kongresi 2023’te görücüye çıkan HONOR Magic5 Pro akıllı telefonunun perde arkası hikayesini açıkladı. Cihaz tasarım, ekran, fotoğrafçılık ve performanstaki gelişmeleri gözler önüne seriyor. HONOR şimdi, gelişmiş Ar-Ge uygulamaları ve tesisleri hakkında benzersiz bir içgörü sağlıyor.

Markanın yapay zeka algoritmalarını geliştirmek için kantitatif ve kalitatif analizler yapan özel kamera laboratuvarları sayesinde HONOR Magic5 Pro, gelişmiş otomatik odaklamalı fotoğrafçılık özelliklerine sahip.

Bu, önceki nesle kıyasla otomatik odaklama hızında %245’lik bir artışla sonuçlanarak farklı hız, mesafe ve aydınlatma koşullarında hareketli sahnelerin yakalanmasını kolaylaştırdı.

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Ayrıca, HONOR Magic5 Pro’nun akıllı AI Tanıma teknolojisi tarafından desteklenen AI Hareket Algılama özelliği, kullanıcıların hızlı hareket eden senaryolarda en iyi anları yakalamasını sağlıyor.



Marka aynı zamanda Sirkadiyen Gece Ekranı ve Dinamik Karartma özellikleri ile ortaya konan göz bakım inovasyonuna da öncelik vermektedir. HONOR Magic5 Pro, kullanıcıların daha iyi uyumasına yardımcı olmak için mavi ışığı düzenleyen ve gece renk sıcaklığını kademeli olarak ayarlayan TÜV Rheinland Sirkadiyen Dostu Sertifikasını alan ilk telefonu. Bu arada, Dinamik Karartma özelliğinin 45 dakikalık kullanımdan sonra göz yorgunluğunu azaltmada etkili olduğu belirtelim.

Ürün kalitesinden emin olmak için HONOR, Küresel Uyumluluk ve Test Merkezinde (GCTC) kalite test ekipmanına 20 milyon doların üzerinde para harcadı. GCTC, şirketin Conformité Européenne (CE) sertifikası da dahil olmak üzere 200’den fazla sertifika test standardını doğrulamak için şirket içi testler gerçekleştirmesine olanak tanıyor.

Marka ayrıca kullanıcı güvenliğini sağlamak ve en iyi ürün kalitesini sağlamak için her cihaz grubu üzerinde SAR testleri gerçekleştirerek bu standartların ötesine geçiyor. Sonuç olarak, HONOR Magic5 Pro’nun seri üretim için SAR derecesi, uyumluluk gereksiniminden %35 daha düşüktür, bu da onu güvenilir ve emniyetli bir cihaz yapar.