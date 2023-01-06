Huawei’den ayrılan Honor, kullanıcıların isteklerine kulak astı ve düz ekranlı Honor 80 Pro resmi olarak tanıtıldı. İşte özellikleri.

Honor 80 Pro modelinin düz ekranlı sürümüyle ilgili birkaç sızıntı ve söylentiden sonra Çinli teknoloji devi bugün bu modeli resmen piyasaya sürdü. Yeni telefonun tasarımı ve görünümü temelde normal versiyonla aynı. Telefonda 160 Megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ile birlikte geliyor. Bu telefon şimdilik sadece Çin pazarında satışa sunulacak. Avrupa pazarına gelip gelmeyeceği ise henüz belirsizliğini koruyor

Honor 80 Pro düz ekran versiyonu, 6.67 inç büyüklüğünde ekran ile birlikte geliyor. Bu OLED ekran 2400 x 1080 çözünürlüğü destekliyor. Ekran ayrıca 120Hz yenileme hızı, 10 bit renk derinliği ve 1920Hz PWM karartma gibi özelliklere de sahip.

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Kaputun altında ise Snapdragon 8 + Gen 1 yonga setini görüyoruz. Kamera bölümünde 160MP ana kamera (f / 1.8 diyafram açıklığının) yanı sıra 8MP (f / 2.2 diyafram) sensör ve 2MP (f / 2.4 diyafram) kamera yer alıyor. Honor 80 Pro’nun düz ekranlı versiyonu, 66W hızlı şarjı destekleyen 4800 mAh pil ile birlikte geliyor. Plastik bir orta çerçeve benimsiyor ve optik ekranın altında bir parmak izi tarayıcısını destekliyor.

Honor 80 Pro’nun düz ekran ve kavisli ekran versiyonları arasındaki temel farklar aşağıda yer alıyor.

Ana model

6.78 inç büyüklüğünde 2700 × 1224 çözünürlüğünde OLED hiperbolik ekran

50MP + 2MP çift ön kamera

Arka 160MP ana kamera + 50MP ultra geniş açılı makro + 2MP alan derinliği üçlü kamera

Düz ekranlı model

6.67 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 çözünürlüğünde OLED düz ekran

32MP ön kamera

Arka 160MP ana kamera + 8MP ultra geniş açılı + 2MP makro üçlü kamera.