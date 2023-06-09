Makalede, Honor’un önemli uluslararası pazarları ve ürün portföyü hakkında bilgiler yer almaktadır. Bazı önemli sonuçları gözden geçirelim.

Counterpoint’e göre, Honor, HMD Global dışında 2023’ün ilk çeyreğinde Çin dışındaki pazarlarda büyüme kaydeden tek büyük marka oldu. Şirket, geçen yılın aynı dönemine göre dört kat büyüme gösterdi.

Honor’un pazar payı, diğer Çinli markaların çift haneli düşüş yaşadığı bir dönemde arttı. Avrupa, MEA (Orta Doğu ve Afrika) ve LATAM (Latin Amerika) markanın önemli küresel pazarlarıydı.

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Avrupa’da marka beş kat büyüme gösterdi. Bunun başarılmasında, Three, Orange, SFR ve Wind Tre gibi operatörlerle ve büyük perakendecilerle işbirliği önemli rol oynadı.

Honor, Magic serisi, Number serisi ve X serisi olmak üzere sadece üç akıllı telefon serisiyle pazar varlığını artırmayı başardı. Bu üç seri sırasıyla premium, orta sınıf ve bütçe segmentlerine hitap etmekte..

LATAM’da Honor, sekiz kat daha büyük bir büyüme kaydetti. Kolombiya ve Peru’da zaten ilk beş markadan biri haline geldi ve Panama ve Guatemala’da da ivme kazanıyor.

Marka aynı zamanda MEA bölgesinde altı kat büyüme gösterdi. Özellikle Orta Doğu, büyümenin önemli bölgelerinden biridir. BAE, Suudi Arabistan ve Irak’ta ilk beş markadan biri oldu. Honor’un satışlarının çoğu Çin dışındaki pazarlardaki X serisinden geliyor. Ancak marka premium portföyünü pahalı levha ve katlanabilir telefonlarla genişletecek..