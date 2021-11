HONOR Çin’de Üçüncülüğe Yükseldi!

Huawei’den ayrıldıktan sonra kendi yolunu çizmeye başlayan HONOR, kendi anavatanında görülen o ki oldukça seviliyor. Canalys Analiz Şirketi’nin yaptığı araştırmada pazar payı olarak üçüncü çeyrekte üçüncülüğe yükseldi.

Huawei ile ayrıldıktan sonra Honor, hem Google servislerini kullanmaya hak kazandı hem de Qualcomm’un Snapdragon işlemcilerini de kullanmaya başladı. Bunun bir etkisi olarak da dünya çapında da ilgi çekmeyi başardı. Ancak en büyük başarıyı kendi anavatanı Çin’de gösterdi. Canalys’in istatistiklerine göre, Honor’un yerel akıllı telefon satışları, Çin akıllı telefon pazarındaki geçmiş seneye oranla %5’lik bir düşüş yaşamasına rağmen 3. çeyrekte yıllık %25 artışla 14,2 milyon adede yükseldi. Honor’un pazar payı ise %18’e yükselerek 3. çeyrekte 3. sırada yer aldı.

Honor’s domestic smartphone shipments jumped 25% YoY to 14.2 million units in the Q3-21 despite a 5% decline for the broader Chinese smartphone market, statistics from Canalys showed. The market share has risen to 18%, ranking 3rd in Q3.https://t.co/7K3gEbreTW pic.twitter.com/zuerY8rQ1x

