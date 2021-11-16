HONOR Çin’de Üçüncülüğe Yükseldi!

Huawei’den ayrıldıktan sonra kendi yolunu çizmeye başlayan HONOR, kendi anavatanında görülen o ki oldukça seviliyor. Canalys Analiz Şirketi’nin yaptığı araştırmada pazar payı olarak üçüncü çeyrekte üçüncülüğe yükseldi.

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Huawei ile ayrıldıktan sonra Honor, hem Google servislerini kullanmaya hak kazandı hem de Qualcomm’un Snapdragon işlemcilerini de kullanmaya başladı. Bunun bir etkisi olarak da dünya çapında da ilgi çekmeyi başardı. Ancak en büyük başarıyı kendi anavatanı Çin’de gösterdi. Canalys’in istatistiklerine göre, Honor’un yerel akıllı telefon satışları, Çin akıllı telefon pazarındaki geçmiş seneye oranla %5’lik bir düşüş yaşamasına rağmen 3. çeyrekte yıllık %25 artışla 14,2 milyon adede yükseldi. Honor’un pazar payı ise %18’e yükselerek 3. çeyrekte 3. sırada yer aldı.

Honor’s domestic smartphone shipments jumped 25% YoY to 14.2 million units in the Q3-21 despite a 5% decline for the broader Chinese smartphone market, statistics from Canalys showed. The market share has risen to 18%, ranking 3rd in Q3.https://t.co/7K3gEbreTW pic.twitter.com/zuerY8rQ1x — Canalys (@Canalys) November 15, 2021

Honor yükselişindeki ana sebep ne?

Bu yükselişin ana sebebinin Huawei ekosistemine alışan tüketicilerin Google servislerine sahip olamaması sebebiyle Huawei’ye yakın olan Honor’un Google servislerine sahip olması ve tüketicilerin de buna istekli olması olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Honor, geçen Kasım ayında Huawei’den bağımsız hale gelmesinden bu yana ilk akıllı endüstriyel parkını geçtiğimiz Perşembe günü açtı.

Güney Çin’in Guangdong eyaletinin Shenzhen şehrinde bulunan tesis, yeni bir ürün doğrulama merkezi, bir amiral gemisi cep telefonu üretim merkezi, bir inovasyon kuluçka merkezi ve bir akıllı üretim kapasitesi geliştirme merkezinden oluşuyor. Şirketin CEO’su Zhao Ming, Honor’un bu yıl pazar payının sektörü şaşırtan hızlı bir oranda toparlandığını söyledi. İleriki dönemde de çıkaracakları akıllı telefonlar başta olmak üzere bir çok ürünle pazarda daha fazla bir pazar payı elde edeceklerini de sözlerine ekledi.