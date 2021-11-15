“Metaverse’e Yatırım Yapılabilir”

Porto Rikolu milyarder işadamı Orlando Bravo’ya göre, sözde metaverse‘ün “büyük bir başarı” yatırım durumu var.

Özel sermaye şirketi Thoma Bravo’nun kurucu ortağı ve yönetici ortağı Bravo, “metaverse”ün 2021’in büyük kelimesi olduğunu düşündüğünü söyledi. Bravo, cuma günü Annette Weisbach ile yaptığı röportajda, “Yatırım yapılabilir ve çok büyük olacak” dedi.

Metaverse, insanların “Ready Player One” romanında ve filminde tasvir edilene çok benzeyen sanal bir dünyada yaşamalarına, çalışmalarına ve oynamalarına izin veren bir tür kulaklık veya akıllı gözlük taktığı bir bilimkurgu konseptidir. Bakış açınıza bağlı olarak, ya ütopik bir rüya ya da distopik bir kabus.

Metaverse terimi, geçen ay Facebook’un kurucu ortağı Mark Zuckerberg tarafından Facebook’un adını Meta olarak değiştirip yeni şirketin metaverse’e odaklanacağını söylediğinde dikkatleri üzerine çekti. “Metaverse, tıpkı başladığımız zamanki sosyal ağlar gibi bir sonraki sınır” dedi.

Duyuru, İzlanda turizmi için bir pazarlama kampanyası olan Inspired by İzlanda tarafından geçen hafta yayınlanan bir videoda alay konusu oldu. Videoda bir Zuckerberg benzeri, izleyicileri “aptalca görünümlü kulaklıklar olmadan geliştirilmiş gerçek gerçeklik” yeri olan “Icelandverse” ile tanıştırıyor.

Microsoft, Roblox, Nvidia ve Britanya’nın Improbable’ı da dâhil olmak üzere düzinelerce başka şirket, meta veriye güç sağlayabilecek yazılım ve donanımı oluşturmaya çalışıyor.

Thoma Bravo, yönetim altındaki 83 milyar dolardan fazla varlığa ve 40’tan fazla yazılım şirketinden oluşan bir portföye sahip. Siber güvenlik firmaları McAfee ve Barracuda ile kurumsal yazılım firması Dynatrace gibi şirketlere yatırım yaptı.

Meta veriye ek olarak, Bravo kripto konusunda da yükselişte ve açıklanmayan bir miktarda bitcoin’e sahip. Bravo, eylül ayındaki Delivering Alpha konferansında “Kriptoyu nasıl sevmezsin? Kripto harika bir sistem. Sürtünmesiz. Merkezi olmayan. Ve gençler kendi finansal sistemlerini istiyorlar. Yani burada kalmak için burada” dedi.