Honor 9X ve 9X Pro görüntüleri sızdırıldı!

Honor 9X ve 9X Pro modellerinin görüntüleri MySmartPrice sitesi tarafından sızdırıldı. Telefonlar 23 Temmuz‘da Çin‘de tanıtılacak.

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Honor 9X ve 9X Pro özellikleri

Son haftalarda fırtınalı zamanlar geçiren Çinli teknoloji devi Huawei‘nin alt markası Honor‘un merakla beklenen yeni orta seviye akıllı telefonları 9X ve 9X Pro‘nun tasarım detayları sızdırılan görüntülerle netleşti. Uçtan uca ekranın kullanıldığı her iki modelde de öncülleri 8X ailesinin aksine çentik bulunmuyor. Baz model de Pro model de Full HD+ ekrana sahip olacaklar. 9X Pro‘nun 6.59 inç büyüklüğünde bir ekranla, 9X‘in ise daha küçük bir ekranla gelmesi bekleniyor.

Yüksek ekran-kasa oranının yakalanması için telefonlarda pop-up ön kameraya yer verilmiş. Cihazların arka kamera tarafında farklılaştığı görülüyor. 9X modelinde çift arka kamera kurulumuna (48 MP + 2 MP) yer verilirken Pro modelde kamera sayısı üçe (48 MP + 8 MP + 2 MP) çıkıyor.

Tasarım tarafındaysa her iki akıllı telefonun da cam arka kasayla ve metal çerçeveyle gelecekler. Renk konusunda ise 9X Pro‘da geçişli bir rengin kullanılacağı, baz modelde ise daha düz bir renkle piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Telefonların güçlerini geçtiğimiz günlerde tanıtılan Huawei‘nin yeni nesil orta seviye mobil işlemcisi Kirin 810‘dan almaları bekleniyor.