Asus ROG Phone II, Snapdragon 855 Plus’lı ilk telefon olacak!

Asus ROG Phone II modeli Qualcomm‘un bugün tanıttığı en güçlü mobil işlemcisi Snapdragon 855 Plus‘ı kullanan ilk akıllı telefon olacak.

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Asus ROG Phone II beklenen özellikleri

Tayvanlı teknoloji devi Asus‘un oyunculara odaklanan ROG markasının yeni akıllı telefonu ROG Phone II gücünü en güçlü mobil işlemcilerden Snapdragon 855 Plus‘tan alacak. İşlemcinin Snapdragon 855‘e göre grafik tarafında yüzde 15 daha fazla performans vermesi bekleniyor. İşlemcide bulunan çekirdeklerin maksimum çalışma hızı ise 2.84 GHz‘den 2.96 GHz‘e çıkarıldı.

Bu yenilenmiş işlemci sayesinde telefonun kullanıcılarına daha az gecikmeli ve daha akıcı bir oyun deneyimi sunması gerekiyor. Oyun telefonlarını diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden bir diğeri de soğutma sistemi. ROG Phone II‘de güçlü işlemcinin sağladığı üstün oyun performansının sürekliliğini sağlayacak özel bir soğutma sistemiyle gelmesi bekleniyor.

Pek çok özelliği henüz netleşmeyen telefonun, 120 Hz ekran tazeleme hızı sunması ve tasarımında RGB aydınlatmaya yer verilmesi bekleniyor.