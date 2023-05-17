Honor 90 serisi Çin pazarına girmeye hazırlanırken büyük ses getiriyor. Lansman tarihinin 29 Mayıs olduğu söylenen bu akıllı telefon serisi iQOO, OPPO ve Vivo gibi popüler Çin markalarıyla rekabet etmeyi hedefliyor. Honor 90 serisinin sızdırılan bir posteri tasarımla ilgili bazı detayları ortaya koyuyor.

Tasarım gün yüzüne çıkıyor: Honor 90 ve Honor 90 Pro

Posterde solda Honor 90 ve sağda Honor 90 Pro gösteriliyor. Honor 90’da çift dairesel kamera halkası bulunuyor; ilkinde iki kamera, ikincisinde ise LED flaşla birlikte üçüncü bir kamera yer alıyor. Honor 90 Pro da üç kamera ve bir LED flaşa sahip ancak Honor 90’a kıyasla farklı bir tasarım sergiliyor.

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Bu akıllı telefonların teknik özellikleri hakkında sınırlı bilgi mevcut. Ancak Honor 90 ve Honor 90 Pro’nun sırasıyla REA-AN00 ve REP-AN00 model numaralarına karşılık gelebileceği tahmin ediliyor.

Honor 90 serisi teknik özellikleri (söylentiler)

Bir 3C listesine göre, Honor 90 Pro 100W hızlı şarjı destekleyebilirken, Honor 90 66W şarj sunabilir. Pro varyantının kavisli kenarlara ve hap şeklinde bir deliğe sahip 1.5K OLED ekrana, güçlü bir Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga setine ve muhtemelen Samsung S5KHP3 sensörlü 160 megapiksel veya 200 megapiksel çözünürlüğe sahip bir birincil kameraya sahip olacağı söyleniyor.

Sızdırılan bu ayrıntıların ne kadar doğru olduğu ve Honor 90 serisinin rekabetçi Çin pazarında nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.