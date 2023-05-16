Google I/O 2023 geliştirici konferansı, özellikle yapay zeka ve görüntüleme departmanında ilginç duyurularla doluydu. Hatta teknoloji devi üç yeni Pixel cihazını duyurmak için sahne aldı. Bu cihazlar Pixel 7a , Pixel Tablet ve Pixel Fold oldu. Ayrıca Google, Ultra HDR adı verilen, görüntü yakalamak için yeni bir fotoğraf formatını da duyurdu. Bu fotoğraf formatı Android 14 ile piyasaya sürülecek ve şanslıyız ki Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 donanımlı akıllı telefonların hepsi bunu desteklemeye hazır.

Google I/O 2023 sırasında Google, Ultra HDR’yi resimlere tıklamak için yeni bir fotoğraf formatı olarak tanıttı. Şirket, formatın fotoğrafların geriye dönük uyumlu JPEG formatında çekilmesine izin vereceğini, ancak 8 bitin ötesinde bir dinamik aralık sunacağını açıklıyor. Bu, telefonların gölgelerde ve vurgularda daha fazla ayrıntı içeren fotoğraflar çekmesini sağlayacak.

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Google’a göre Ultra HDR görüntüler, standart dinamik aralıktan (SDR) yüksek dinamik aralığa (HDR) kadar çeşitli şekillerde gösterilebilir. Nihai sonuç uyarlanabilir ve kullanıcının asıl amacına, ekranın özelliklerine ve görüntüleme ortamına bağlıdır. Ek olarak, bu formattaki resimler mevcut uygulamalarla geriye dönük olarak uyumludur. Bu nedenle, bir uygulamanın HDR özelliklerine sahip olup olmaması önemli değildir, yine de görüntüyü bir SDR JPEG dosyası olarak gösterebilir. Bu, cihazları formatı desteklemese bile Ultra HDR görüntüleri başkalarıyla paylaşmayı kolaylaştırır.

Bu format, Android 14 ile kullanıma sunulacak ve Qualcomm, Ultra HDR formatı için Snapdragon 8 Gen 2’nin 18 bit ISP’sinden yararlanmak üzere Android ekibiyle birlikte çalışıyor. Sonuç olarak, Snapdragon 8 Gen 2 destekli telefonlar, piyasaya çıkar çıkmaz Ultra HDR fotoğraf çekimini destekleyebilecek.