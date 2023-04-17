Honor, bir süredir Honor 90 serisi akıllı telefonlar üzerinde çalışıyor. Ortaya çıkan raporlara göre, Honor 90 serisi Mayıs ayında duyurulacak 18 Haziran’da, Çin’de çevrimiçi alışveriş festivalinin başlangıç tarihinde satışa sunulacak. Sızıntı haberleriyle ünlenen Digital Chat Station, serinin tepe modeli olması beklenen Honor 90 Pro’ya ait özellikleri paylaştı! Honor gümbür gümbür geliyor!

Honor 90 Pro Tam Bir Canavar Olacak!

Magic5 serisiyle dikkatleri üzerine çeken Honor, yeni telefon serisiyle de iddialı geliyor. Sızıntıya göre, Honor 90 serisinin en üst modeli olan Honor 90 Pro, selefi olan Honor 80 Pro ile aynı kilit özelliklere sahip olacak. Honor 80 Pro, Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga seti tarafından destekleniyordu. Aynı yonga setinin Honor 90 Pro’ya da güç vereceği düşünülüyor.

Honor 90 Pro’nun ekranı 1.5K çözünürlük ve baş ağrısını engellemek için yüksek hızda PWM karartması sunacak. Ekranın kavisli bir yapıya sahip olması ve Xiaomi 13 Lite’ta gördüğümüz gibi çift kameralı bir çentik yapısına sahip olması bekleniyor. Akıllı telefonun Honor 80 Pro’da olduğu gibi 6.78 inçlik bir OLED ekranı geleceğini söylemek mümkün. Bu ekran 120Hz yenileme hızı desteği de sunuyor.

Ünlü sızıntı kaynağı, Honor 90 Pro’nun Samsung’un SK5HP3 kodlu ana kamera sensörüne sahip olacağını ve daha öncekinden biraz daha gelişmiş fotoğraflar çekeceğini söyledi. Hatırlatmak gerekirse, Honor 80 Pro 160 MP çözünürlüklü birincil kamerayla donatılmıştı. Honor 80 Pro’da kullanılan kamera sensörü, özünde 200 MP çözünürlüklü Samsung SK5HP3 kamera sensörünün özel bir versiyonuydu. Honor 90 Pro ile bu kameradan tam verim alabileceğiz.

Honor 90 Pro’nun diğer detayları ise henüz belirsizliğini koruyor. Ancak Honor’un Magic5 serisinde olduğu gibi bu modelde oldukça iddialı olduğunu görüyoruz. Eğer uygun bir fiyatla tanıtılırsa Honor 90 serisi piyasayı sallayacaktır. Vivo gibi markaların fiyat performans canavarlarına karşı bu modelin de güçlü özellikler sunduğunu söylemek mümkün.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Honor başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!