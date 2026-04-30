Akıllı telefon pazarında donanım rekabeti hızlanırken, devasa yatırımlar teknoloji şirketlerinin üretim süreçlerini zorluyor. Gelen son raporlara göre, iPhone bellek maliyetleri önümüzdeki birkaç yıl içinde ciddi bir sıçrama yaşayabilir. Peki Apple yapay zeka altyapısı için artan bu küresel talebe karşı nasıl bir yol izleyecek?

Yapay zeka yatırımları iPhone bellek maliyetleri üzerinde baskı kuruyor

Financial Times tarafından paylaşılan ve JPMorgan analizine dayandırılan rapora göre, iPhone bellek maliyetleri 2027 yılına kadar cihazın toplam bileşen giderlerinin yüzde 45’ine ulaşabilir. Günümüzde bu oranın yaklaşık yüzde 10 seviyesinde olduğu belirtiliyor. Yılda ortalama 250 milyon akıllı telefon için donanım tedarik eden şirket, tarihsel olarak kendi şartlarını belirleyen taraf konumundayken artık rakipleriyle mücadele etmek zorunda kalıyor.

Bu maliyet artışının temel nedeni olarak veri merkezlerine yapılan devasa yatırımlar gösteriliyor. Nvidia gibi altyapı geliştiricilerinin, Samsung, SK Hynix ve Micron gibi tedarikçilerden kapasite alabilmek için tüketici elektroniği üreticilerinden daha yüksek teklifler verdiği iddia edildi. Hatta bulut bilişim şirketlerinin kapasiteyi güvence altına almak adına milyarlarca dolarlık ön ödemeler yaptığı öne sürülüyor.

Yaşanan bu yoğun tedarik yarışı, teknoloji sektöründeki geleneksel işleyişi de temelden değiştiriyor. Eskiden tedarikçilerle önce hacim taahhüdü yapılıp fiyatlar daha sonra müzakere edilirken, yeni dönemde parayı peşin veren üretim bantlarını rezerve ediyor. Bu durumun tüketici elektroniği devlerinin ürün lansman takvimlerini dahi şekillendirmeye başladığı belirtiliyor.

iPhone 18 serisi için lansman takvimi bölünebilir

Artan donanım baskısının şirketin gelecek planlarına yansıdığı ve iPhone 18 serisi için bölünmüş bir lansman döngüsüne gidilebileceği sızıntılar arasında yer alıyor. İddialara göre şirket, tüm aileyi sonbaharda tanıtmak yerine daha uygun fiyatlı modeli 2027’nin ilkbaharına erteleyecek. Eylül ayındaki olağan etkinlikte ise yalnızca Pro modellerinin ve beklenen katlanabilir telefonun tanıtılacağı öne sürüldü.

Şirket içindeki bu kritik tedarik süreci, dikkat çeken bir yönetim değişikliğiyle aynı döneme denk geliyor. Raporlara göre 1 Eylül itibarıyla donanım mühendisliği şefi John Ternus, Tim Cook’tan CEO’luk görevini devralacak. Tim Cook ise şirketin ilk icra kurulu başkanı unvanıyla günlük operasyonlarda doğrudan rol almaya devam edecek.

Yeni CEO Ternus’un masadaki ilk büyük kararının, artan donanım giderlerini şirketin mi üstleneceği yoksa doğrudan tüketiciye mi yansıtacağı olacağı değerlendiriliyor. Bank of America analisti Wamsi Mohan’a göre yönetim, kâr marjından feragat ederek mevcut fiyatları korumayı ya da doğrudan zam yapmayı seçecek.

Mohan, “Eylül ayı geldiğinde şirketin iki seçeneği var: Ya ürünleri daha yüksek fiyatlandıracaklar ya da pazar payı için saldıracaklar” diyerek markanın satış hacmine odaklanma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Özellikle Hindistan ve Çin gibi bölgelerde yerel akıllı telefon üreticileriyle yaşanan yoğun rekabetin bu kararda belirleyici olacağı vurgulanıyor.

